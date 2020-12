Vlaardingen niet meer onder financieel toezicht van provincie, maar situatie blijft zorgelijk

Vlaardingen stond onder toezicht van de provincie omdat de begroting een tekort liet zien. Omdat op 12 november een zogenoemd ombuigingspakket, een herstelplan, is vastgesteld, wordt dat toezicht nu opgeschort.

Het meerjarenplan van de gemeente geeft de provincie genoeg vertrouwen dat het tekort kleiner zal worden en daarom is besloten het toezicht te beëindigen. De provincie waarschuwt Vlaardingen wel om het herstelplan volledig te realiseren.

Jules Bijl, wethouder van Financiën in Vlaardingen, is blij dat het toezicht wordt opgeheven. Wel vindt hij dat zijn gemeente kritisch moet blijven kijken naar haar eigen plannen. "Wat mij betreft blijft al het nieuwe beleid dat niet is opgenomen in de begroting daarom getoetst worden aan de hand van de twee criteria van de provincie: onuitstelbaar en onontkoombaar."

Hoe de financiën van de gemeente er in de toekomst uit gaan zien is nog onzeker. De uitkomsten van het herstelplan zijn nog onduidelijk en ook de invloed van de coronacrisis op de gemeente is nog onbekend.