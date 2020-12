Oudste atletiekvereniging van Nederland PAC bestaat 125 jaar

Pro-Patria ALO Combinatie, oftewel PAC, bestaat 125 jaar. Daarmee is de Rotterdamse Atletiekvereniging die in het Kralingse Bos is gevestigd de oudste van Nederland. PAC-lid en journalist Pim Bijl heeft een boek geschreven over de verhalen van de mensen achter de vereniging. "Niet alleen over de helden, maar ook over de onzichtbare leden."

Zelf is Bijl al sinds zijn zesde lid van de vereniging en daar is hij maar wat trots op. "Het is een atletiekbolwerk en een diverse vereniging. Je proeft er de historie. Er wordt aan topsport gedaan, talenten van daar stromen door naar Papendal, maar eigenlijk is iedereen welkom."

Met hun uitvalsbasis in het Kralingse Bos is het de perfecte locatie om te gaan hardlopen. En ook hun eigen terrein is van alle gemakken voorzien. "Hardlopen doen we op het Lange Pad in het bos. Je hebt veel atletiekverenigingen in Nederland, maar welke kan nou zeggen dat er een fraai bos voor de deur ligt?"

Britse tijdschriften

De inmiddels overleden Aad Here heeft bij het honderdjarig bestaan de volledige geschiedenis in kaart gebracht en daarbij ook de Nederlandse geschiedenis van de atletiek. "De oprichting van Pro Patrica was in 1895. De sport kwam naar Nederland nadat Britse tijdschriften erover schreven."

Het boek van Bijl is wel echt anders. "Ik wilde dat niet overdoen. Daarom heb ik ervoor gekozen om de verenigingsleden te schetsen en al die bijzondere verhalen op te schrijven."

En bijzondere verhalen, die heeft de vereniging wel. "Sommigen zijn al lid sinds 1944, zoals Willen Witvliet. Hij is nu honderd. En Joop Rutter ontdekte op latere leeftijd een ongekend hardlooptalent. Ik heb ervoor gekozen om al die bijzondere verhalen en mensen te portretteren."

En het favoriete verhaal van Bijl zelf? "Er zit ook een reportage in over de mini's vanaf vier jaar. Hun trainers zijn ook bezig met veters strikken en neuzen afvegen."

De ode aan PAC wordt bij leden aan de deur bezorgd, maar is vanaf januari ook voor het grote publiek verkrijgbaar.