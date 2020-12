Schoenmaker mag geen zolen meer verkopen, maar wel als hij hem in je schoen legt

Na de persconferentie van dinsdagavond was veel onduidelijk. Welke winkels mogen wel openblijven en welke niet? Daar wordt steeds meer over bekend. Zo ook voor Wim Vaders van schoen- en sleutelservice Hakzo in Rotterdam-West.

Op de website van de overheid staat dat sommige functies van winkels wel open mogen blijven: 'locaties voor reparatie en onderhoud van consumentenartikelen en (motor)voertuigen.' Er mag dus alleen gerepareerd worden in de winkel van Wim en niet verkocht. Dat zorgt voor gekke situaties. Nieuwe steunzolen kopen? "Dan heb ik liever dat ik ze in je schoen leg." Nieuwe sleutels laten maken? "Ja, dat mag, want als je geen sleutels hebt, kunt u uw huis niet in."

En een riem kopen dan? "Dan moet je hem pikken, maar ik durf hem niet aan u te verkopen. Liever niet dat u hem zomaar meeneemt natuurlijk, maar ik kan er geen duidelijk antwoord op geven. Ik zal hem op maat maken, dan kan het weer wel. Sleutelhangers? Geen idee wat ik daarop kan antwoorden."

Dubieus

Ook voor Vaders zelf is nog niet precies duidelijk wat nu wel binnen de wet valt en niet. Hij zal bij iedere klant opnieuw moeten nagaan: is dit reparatie of verkoop? "We hebben vandaag van de bond gehoord dat je wel sleutels mag maken, dat was gisteren nog dubieus."

Vaders staat niet te springen, maar is wel opgelucht dat hij open kan blijven. "Zo draai ik nog de helft van mijn omzet in vergelijking met normaal, maar het is toch weer vijftig procent."