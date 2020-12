Een les in autoveiligheid; zelfs een pen in een borstzak kan fataal zijn bij een ongeluk

Dat je autogordel je leven kan reden, is algemeen bekend. Maar dat het dragen van een warme winterjas gevaarlijk kan zijn in de auto, dat werd afgelopen week pas ├ęcht onder de aandacht gebracht. Erik Jan de Jong van de ANWB legt uit hoe dat zit.

"Bij een ongeluk of een noodstop staat een auto direct stil, maar het lichaam heeft nog wel snelheid. Het lichaam schiet ten opzichte van de auto dan met grote snelheid en kracht naar voren. Dan is de gordel je enige houvast."

Maar het dragen van een gordel is ook nog niet altijd de optimale bescherming. Het ligt er ook aan hoe je hem draagt. "Hoe eerder die gordel jou op je plek weet te houden, des te beter. Als die gordel niet strak genoeg zit, bijvoorbeeld doordat er dikke winterkleding tussen het lichaam en de gordel zit, komt het lichaam met teveel snelheid in de gordel terecht. Dat alleen al kan ernstige verwondingen veroorzaken."

Strak op de heupen

De Jong heeft het over inwendige bloedingen en ander letsel. Om dat te voorkomen geeft hij wat tips voor het dragen van een gordel. "Een gordel moet echt strak over de heupen, de botten, lopen. Een jas kan ervoor zorgen dat er meer ruimte ontstaat tussen de botten en gordel." Het uitdoen van je jas in de auto is dan ook aan te raden.

En het dragen van je gordel onder de oksel? Ook dat is niet verstandig, vindt De Jong. "Het is mij een doorn in het oog dat mensen hun gordel zo dragen. Dat is levensgevaarlijk. Als je de gordel dan nodig hebt, komen alle krachten op je ribben te staan. Die zijn niet erg sterk, zij kunnen naar binnen slaan en daar op hun beurt weer inwendige fatale verwondingen aanrichten. Draag die gordel alsjeblieft goed."

Rondslingeren

Naast het goede gebruik van een gordel, raadt De Jong ook aan om zo min mogelijk losliggende spullen in de auto te laten slingeren. "Bedenk dat alles wat los in de auto ligt bij een aanrijding een projectiel wordt. Bagage vliegt door de hele auto. Zelfs een pen in een borstzak kan dan fataal worden."