'College Capelle informeerde raad bewust onvolledig over Aquapelle'

Het college van Capelle aan den IJssel heeft bewust informatie verzwegen aan de gemeenteraad over stijgende bouwkosten van het zwembad Aquapelle. Dat concludeert de Rekenkamer Capelle aan den IJssel na een onderzoek naar inkoop en aanbestedingen binnen de gemeente.

Het zwembad Aquapelle werd in juni van dit jaar geopend, nadat zeventien maanden gebouwd is aan het complex. Het heeft een wedstrijdbad van 25 meter lang en een doelgroepenbad van vijftien meter lang. Ook zijn er gymzalen te vinden in het pand. Het complex vervangt zwembad De Blinkert.



Twee jaar geleden stemde de raad in met het uittrekken van bijna 4 miljoen euro extra voor de bouw van het zwembad. Daarbij werd niet gezegd dat al lang bekend was dat de kosten hoger uitvielen. Bezuinigen op het ontwerp was toen al geen optie meer. Daardoor kon de raad geen ‘nee’ meer zeggen, meldt de Rekenkamer.

Aanbestedingen

Maar dit is volgens de Rekenkamer niet het enige probleem bij aanbestedingen van de gemeente Capelle aan den IJssel. Aanbestedingen zijn opdrachten die de gemeente gunt aan een bepaalde marktpartij, zoals de aankoop van softwarepakketten, schoonmaakdiensten of de bouw van publieke voorzieningen. Jaarlijks koopt de gemeente voor vijftig tot zestig miljoen euro in door middel van dit soort aanbestedingen.

De gemeente heeft een informele houding hierin ten opzichte van opdrachtnemers, stelt de Rekenkamer. Zo ontbreken duidelijke afspraken over de manier waarop de gemeente op de hoogte wordt gehouden van de uitvoering en ontbreken in contracten sancties (zoals boetes) waarmee de gemeente verbetering kan afdwingen als afspraken niet worden nageleefd.

De Rekenkamer vergelijkt de aanbesteding van het zwembad met de eerdere aanbesteding van de verbouwing van het gemeentehuis. Dit liep veel vertraging op en kostte meer dan voorzien, na problemen met de aannemer en het uiteindelijk aanwijzen van een andere aannemer. Het schortte volgens de Rekenkamer daarbij aan de selectieprocedure die het college hanteerde: "De winnende partij werd door middel van een loting geselecteerd. Daaraan ging slechts een minimale schifting vooraf."

Het feit dat afspraken niet werden nageleefd, resulteerde ook in een ander probleem. Klachten van Capellenaren die wmo-hulpmiddelen ontvangen, zoals rolstoelen, woningaanpassingen en scootmobielen, bereikten de gemeente bijvoorbeeld niet. Daar speelden grote problemen met levertijden en de bereikbaarheid van klantenservice en uiteindelijk werd deze zorgaanbieder in april 2020 failliet verklaard.

Andere zienswijze

Het college van Capelle aan den IJssel herkent zich niet in de conclusies van de Rekenkamer. "De conclusies hebben betrekking op vier onderzochte trajecten en niet op de algemene inkooppraktijk binnen onze gemeente", zegt wethouder Nico van Veen. "Op een groot deel van de conclusies heeft het college een andere zienswijze."

De tijd tussen de plannen voor Aquapelle (2015) en het opleveren ervan (2020) hebben volgens Van Veen grote gevolgen gehad op de ontwikkeling van de bouwkosten. “Niemand kon vooraf inschatten dat de bouwmarkt zo zou veranderen. We gingen van een laagconjunctuur met lage bouwkosten naar een overspannen bouwmarkt met torenhoge bouwkosten.”

Ruimte voor verdere verbetering

Toch ziet het college in een aantal aanbevelingen van de Rekenkamer een mogelijke optimalisatie van de huidige werkwijze. Zo zullen onder meer afspraken en sancties beter worden vastgelegd en worden opgenomen in het aanbestedingsdossier. Ook gaat het college zich beraden op welke informatie relevant is om (eerder) te delen met de raad.