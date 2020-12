Man doodgeschoten in Vlaardingen, pen in borstzak kan fataal zijn bij ongeluk, dit is het wek en weerbericht van 17 december

Eerst het weer. De regen trekt vanochtend al snel naar het oosten weg. Daarachter wordt het wisselend bewolkt en bestaat er kans op een bui. Het wordt maximaal 11 graden en de zuidwestenwind waait matig en aan zee matig tot vrij krachtig. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en kan het nevelig worden. Het blijft droog en de temperatuur komt niet lager dan 4 tot 7 graden. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind, kracht 3 tot 5. Lees hier het volledige weerbericht.

Wat je misschien gemist hebt



Een man is woensdagavond op straat doodgeschoten in Vlaardingen. Dat meldt de politie. Hij werd op de Patrimoniumdwarsstraat aangetroffen met een schotwond. Reanimatie mocht niet meer baten. De verdachte is door de politie neergeschoten.

Dat je autogordel je leven kan reden, is algemeen bekend. Maar wist je dat het dragen van een warme winterjas of een pen in je zak gevaarlijk kan zijn in de auto?

Schoenmaker mag geen zolen meer verkopen, maar wel als hij hem in je schoen legt. Na de persconferentie van dinsdagavond was veel onduidelijk. Welke winkels mogen wel openblijven en welke niet? Daar wordt steeds meer over bekend. Zo ook voor Wim Vaders van schoen- en sleutelservice Hakzo in Rotterdam-West.

Pro-Patria ALO Combinatie, oftewel PAC, bestaat 125 jaar. Daarmee is de Rotterdamse Atletiekvereniging die in het Kralingse Bos is gevestigd de oudste van Nederland. PAC-lid en journalist Pim Bijl heeft een boek geschreven over de verhalen van de mensen achter de vereniging. "Niet alleen over de helden, maar ook over de onzichtbare leden."

Wat je kunt verwachten

Wethouder Sven de Langen spreekt op radio Rijnmond over de aanpak van eenzaamheid tijdens de lockdown in aanloop naar feestdagen.

Victory Outreach kerk in Rotterdam gaat 1000 kerstpakketten inpakken voor Rotterdamse dak- en thuislozen.