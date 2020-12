Lockdown in Brielle: '19 januari, open die tent!'

Het komt uit haar tenen. Janneke Troost van JJ Sport in Brielle heeft alle begrip voor de lockdown en past zich met online verkoop aan, maar als haar reactie gevraagd wordt op de voorlopige einddatum van 19 januari is haar reactie duidelijk. "19 januari? Open die tent!"

Na de toespraak van premier Rutte maandagavond, waarin hij een lockdown van vijf weken afkondigde, stond de telefoon niet stil bij Annemiek Vermaas van de Brielse Belangen Vereniging (BBV).

"We hebben heel veel telefoontjes gekregen. Er was onrust over de afgekondigde maatregelen en zorgen over het verlies van inkomsten", zegt Vermaas. Zeker veertig van de ruim honderd leden zochten contact met de BBV.

'Je wereldje stort wel even in'

Petra de Ruiter van Pandora mode & schoenen: "Ik heb samen met mijn dochter (mede-eigenaar, red.) even gehuild, maar we zijn nu best sterk. We snappen het ook, het is in het belang van de gezondheid van mensen, maar voor ons is het wel echt een probleem."

En dat probleem zit 'm onder meer in het feit dat de wintercollectie er uit moet zijn voordat de zomercollectie arriveert. En dat is al in januari. Om precies te zijn, op de afgekondigde voorlopig laatste dag van de lockdown.



De oplossing ligt online. Petra: "Mensen kunnen ons bellen, we gaan facetimen, maken filmpjes van de winkel, we posten op Instagram en op Facebook. Dat is eigenlijk de enige manier."

'Best lang maar positief blijven'

Janneke Troost van JJ Sport zag de bui al hangen. "Je bereidt je er toch op voor. Je weet dat het gaat komen. Maar die datum van 19 januari was wel even slikken. Dat is best lang."

Al snel ging Troost schakelen en ook zij stortte zich op de onlineverkoop. "En ook daar ga je weer je weg in vinden. Hoe kan ik het gaan laten werken? Voor mezelf, voor de klanten... Positief erin blijven. We kunnen naar iedereen gaan wijzen, maar dat heeft geen zin. Ik heb echt wel even zitten balen, maar je moet daar niet te lang in blijven hangen, want dan werkt het niet."

Brielse saamhorigheid

Over de sfeer onder Brielse ondernemers is Janneke positief. "Ik denk dat we elkaar wel links en rechts proberen te helpen. Winkeliers die wel open mogen blijven, verwijzen klanten regelmatig naar collega's door die het van de online verkoop moeten hebben. Zij vertellen dat wij aan huis bezorgen."

Vermaas van de BBV ziet vechtlust: "Brielse ondernemers geven niet op. Ze willen de kop niet laten hangen. Dat merk ik echt wel. En iedereen wil elkaar helpen. En dat vind ik toch wel typisch Brielle."

Eerste kwartaal 2021 pas duidelijkheid

Hoe de ondernemers er uit komen half januari, moet uiteraard blijken. Vermaas: "Deze zomer hebben ze echt enorm goed gedraaid. Dat wil niet zeggen dat ze de schade van het eerste half jaar daarmee hebben kunnen wegpoetsen, maar tot nu toe staat iedereen nog. Ik denk dat we in het eerste kwartaal van 2021 pas de balans op kunnen maken hoe iedereen eraan toe is."