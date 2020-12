Rotterdamse wethouder: 'Eenzame ouderen kunnen altijd aankloppen bij de gemeente'

"We zijn al sinds 2014 bezig met allerlei initiatieven om de isolatie eenzaamheid bij ouderen aan te pakken", zegt de Rotterdamse wethouder Sven de Langen, verantwoordelijk voor de zorg. Het is een waarschuwing die al sinds het begin van de coronacrisis wordt gegeven: oudere mensen zijn in deze periode extra kwetsbaar. Ze zijn vatbaarder voor het virus, maar kunnen ook in een sociaal isolement terecht komen.

"Om die reden hebben we de hulp opgeschaald en zorgen dat ouderen beter in de gaten worden gehouden", zegt De Langen. "We hebben bijvoorbeeld de '75-plus huisbezoeken'. Om het jaar bezoeken we mensen die ouder zijn dan 75 en als zij binnen Rotterdam verhuizen of een partner verliezen, gaan we een keer extra langs."

Of een bezoek eens per jaar echt een middel is tegen eenzaamheid? "We hebben meerdere manieren om ouderen te bereiken. Zo hebben we de 'Sociale Hulpdienst Corona' opgezet. Dat betekent dat mensen hulp kunnen krijgen bij bijvoorbeeld boodschappen doen, hond uitlaten, medicijnen laten bezorgen."

Eenzaamheid herkennen

Daar blijft het volgens de wethouder niet bij. De gemeente werkt samen met allerlei welzijnsorganisaties die ook actief zijn om eenzame ouderen op te sporen. "Medewerkers die naar mensen toegaan, zijn getraind in het herkennen van eenzaamheid. Als blijkt dat ouderen verdere hulp of begeleiding nodig hebben, dan bieden we dat ook", zegt De Langen. "We hebben ook meldpunt. Als mensen zichzelf niet aanmelden omdat ze zich bijvoorbeeld schamen, dan kan iemand anders dat doen. Er loopt ook een pilot in Hillegersberg waarbij postbezorgers melding maken als ze merken dat ouderen eenzaam zijn en hulp nodig hebben."

De Langen werkt sinds kort elke vrijdag in een verpleeghuis als fysiotherapeut en ziet met eigen ogen wat eenzaamheid betekent. "Mensen zijn door corona extra voorzichtig geworden. Ze zijn bang voor bezoek en ook de kinderen komen minder vaak langs omdat ze bang zijn om hun ouders te besmetten."

Misstanden Wmo

Woensdag kwam het nieuws dat mensen met fysieke of mentale problemen die aankloppen bij de gemeente voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning niet altijd die zorg krijgen. De Wmo regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Maar dit gaat dus vaak mis en leidt tot schrijnende situaties."

Bij het Meldpunt Wmo kunnen mensen sinds deze week met hun klachten terecht en daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Wat is er aan de hand?

'Geen structurele problemen'

Volgens de wethouder is er geen sprake van structurele problemen. "De zorgconsulent heeft mij gevraagd om naar bepaalde punten te kijken. Ik heb begrepen dat er een verschil van inzicht is over wat mensen nodig hebben en vragen van de gemeente en dat de gemeente daar teveel in meegaat. Ik ga kijken waar verbetering nodig is. Natuurlijk gaat niet alles even goed, maar niet op grote schaal.Ik ben dan ook benieuwd naar wat het meldpunt oplevert."

De wethouder benadrukt wel dat mensen die hulp nodig hebben, altijd kunnen aankloppen bij de gemeente.