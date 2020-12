Celstraf geëist tegen activist uit Capelle aan den IJssel die abortusklinieken bedreigde

Een bestuurder van de Rotterdamse kliniek is persoonlijk bedreigd. De verdachte besmeurde het pand aan de Strevelsweg en trok een kastje van de voorgevel. Hij vond dat gerechtvaardigd: "Zij slopen dagelijks mensenlevens, daarom heb ik ook iets gesloopt. Het is symbolisch."

Keel doorsnijden

De Capellenaar is activist, voormalig lijsttrekker van de partij Jezus Leeft in Capelle en fel tegen abortus. Hij schreef in een mail: ’We moeten de medewerkers van de kliniek de keel doorsnijden. Dat is ethisch verantwoord’. Elders verwees hij naar IS en Hitler en scheef hij: ‘Jullie zullen voor eeuwig gepijnigd worden in de hel.’

De man stuurde filmpjes mee van onthoofdingen. De rechter sprak donderdag van zeer schokkende beelden. "We zien vijf hoofden op de grond liggen, er wordt mee gevoetbald." Van der P. zei dat hij daarmee niet wilde bedreigen, maar wilde ‘spiegelen’, net als bij de vernieling. "Het gaat in beide gevallen om het beëindigen van mensenlevens. Zij maken baby’s dood, ik niet."

Justitie spreekt van een terroristisch motief. "Door in dit tijdsgewricht te verwijzen naar IS vreesden de medewerkers daadwerkelijk voor hun leven."

Onstuitbaar

De verdachte was ook in de rechtszaal onstuitbaar in zijn betoog tegen abortus. "Het is absurd dat ik 45 dagen in voorarrest heb gezeten. Alleen maar omdat ik een andere mening heb? Ik zou het hartstikke onterecht vinden als ik word veroordeeld."

De rechter wees hem erop dat vrijheid van meningsuiting grenzen kent. De verdachte erkende dat hij over de schreef was gegaan. "Het was een onvolwassen manier van demonstreren."

De rechter doet op 14 januari uitspraak.