Twee nieuwe verdachten aangehouden voor reeks beschietingen Rotterdam na ripdeal

Eén van de bedreigingen was met een explosief in Rotterdam-Kralingen. Achieffoto: MediaTV

De 35-jarige Rotterdammer, die maandagavond op de A16 met gerichte schoten door de politie werd aangehouden, wordt verdacht van betrokkenheid bij de beschietingen van huizen in Rotterdam-Kralingen en -Crooswijk en Rotterdam-West, in mei van dit jaar. Naast hem werd nog een verdachte (30) aangehouden.

Het is voor het eerst in dit onderzoek dat twee Rotterdamse verdachten zijn aangehouden. Eerder werden meerdere personen uit Amsterdam en omgeving ingerekend.



In Rotterdam werden dit voorjaar vijf woningen en winkels beschoten in West en in Crooswijk: aan de Mathenesserdijk, Potgieterstraat, Jagthuisstraat, Frits Ruysstraat en Van Galenstraat. De slachtoffers waren aan elkaar gerelateerd, soms ging het om familie. Waarschijnlijk werden de woningen en winkels beschoten om te intimideren. In die zaak is een groep Amsterdammers verdacht. De beschietingen zouden te maken hebben met een ripdeal om drugs.



Ook een voormalig politieman zou een rol in de zaak hebben gehad. Hij zou informatie uit het politiesysteem hebben doorverkocht aan verdachten. Met de informatie zouden de verdachten, die slachtoffer waren van de ripdeal, huizen van familieleden van hun opponenten hebben laten beschieten.