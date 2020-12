Zwaardere straf omdat vader 10-jarige zoon Diego met voorbedachte rade wurgde: 15 jaar cel en tbs

Het gerechtshof in Den Haag heeft vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd aan Marcel S. uit Dordrecht, die zijn eigen zoon Diego heeft vermoord. De 10-jarige jongen overleed in maart 2017 in de woning aan de Jan Vethkade in de Dordtse wijk Krispijn.

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde S. eerder tot 12 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor doodslag. Het gerechtshof in Den Haag acht moord bewezen en geeft daarom een zwaardere straf. Uit de bewijzen blijkt dat de vader een duidelijk plan had Diego te wurgen en niet in een opwelling handelde.

Dna-sporen

De vrouw van de verdachte verliet op 28 februari 2017 na een ruzie hun woning. Zoon Diego bleef thuis bij de vader. De volgende ochtend bleek Diego door verwurging om het leven gekomen.

Marcel S. was die avond vanaf middernacht alleen thuis met Diego. In de hals van het jongetje zijn alleen maar dna-sporen aangetroffen die matchen met het dna-profiel van de vader en dat van Diego.

Slaapmiddel

Dat Marcel S. zijn zoontje niet in een opwelling heeft gedood, blijkt uit het feit dat hij Diego eerst het slaapmiddel Oxazepam heeft gegeven om hem slaperig te maken. Pas nadat dat middel begon te werken, heeft hij Diego door hem te wurgen om het leven gebracht.

Vanwege de ernst van de feiten zegt het gerechtshof niet anders dan een lange gevangenisstraf op te kunnen leggen. "De verdachte heeft tot op heden geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn daad genomen en geen inzicht gegeven in wat zich in die nacht heeft afgespeeld", is het oordeel.

Onherstelbaar leed

Marcel S. heeft een ernstige persoonlijkheidsstoornis met antisociale en narcistische kenmerken. "Hij heeft zijn eigen zoon, een jongetje dat zijn vader voor 100 procent vertrouwde en recht had op zijn bescherming, het meest fundamentele recht - het recht om te leven - ontnomen. Door zijn handelen heeft de verdachte de familie van Diego onherstelbaar veel leed aangedaan."

Naast de gevangenisstraf, de tbs en dwangverpleging, moet Marcel S. de familie een schadevergoeding van bijna 13 duizend euro voor de kosten van de uitvaart betalen. Marcel S. ontkent dat hij zijn zoontje om het leven heeft gebracht.