KNVB gaat betalingen amateurvoetbal aanpakken: 'Je vraagt je weleens af hoe bepaalde clubs sommige spelers kunnen betalen'

Onder de nieuwe regelgeving mogen verenigingen nog steeds contracten met spelers afsluiten, maar de overeenkomsten moeten dan wel bij de KNVB geregistreerd zijn. Hierdoor zijn deze amateurvoetballers contractspelers zoals is vastgelegd in de reglementen van de bond.

Met het invoeren van de nieuwe regels is het voor clubs verboden om amateurspelers via derden, zoals sponsors of een aan een vereniging gelieerde stichting, te betalen voor deelname aan wedstrijden en trainingen. Hierdoor blijven alleen amateurspelers over die, behalve een onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding volgens de vrijwilligersregeling, geen verdere vergoeding ontvangen.

'Transparant en eerlijker'

"Bij sommige bedrijven stonden spelers op de loonlijst die daar geen klap uitvoerden", vertelt Seltenrijch. "Dat zijn in feite betaald voetballers en die zijn elk jaar bij een ander bedrijf in dienst. Door dit nu aan te pakken wordt het wel transparanter en eerlijker in de onderlinge concurrentiestrijd."

"Het is voor een club ook geen stabiele basis. Het kan voor een paar jaar leuk zijn, maar als iemand met geld ineens weer opstapt, dan zie je zo’n club in korte tijd weer afdalen. Er zit geen visie of beleid achter. Wij proberen bij Barendrecht onze eigen jeugd goed op te leiden en hebben een regionaal opleidingssysteem. Maar dat kost wel geld als je trainers met licenties moet hebben."

Hoe te controleren?

Of clubs door deze nieuwe regels in de problemen komen, durft Seltenrijch niet te zeggen. "Als dingen niet meer mogen, dan hebben mensen ineens hele inventieve oplossingen. Kijk maar naar de coronacrisis. Maar dat je het een beetje aan banden probeert te leggen en transparanter probeert te krijgen, dat snap ik wel."

Hoe de controle op betalingen bij amateurclubs moet gaan verlopen, is voor Seltenrijch nog een vraag. "Gaan ze dan elke dag controleren of hij daadwerkelijk achter een bureau zit of in een vrachtwagen rijdt? Dat denk ik niet. Waterdicht ga je het nooit krijgen, maar het is een goede stap."

De handhaving van de nieuwe regels gaat volgens de KNVB steekproefsgewijs plaatsvinden. Clubs en spelers zullen worden gestraft wanneer zij de regels overtreden. Dat kan voor spelers bijvoorbeeld gaan om lange uitsluitingen of schorsingen en voor clubs om plaatsing in een lagere klasse of het inhouden van maximaal vijf wedstrijdpunten op de ranglijst van de lopende competitie.

Samenwerken met de Belastingdienst

Jaap Mastenbroek is voorzitter van voetbalvereniging Capelle en hij is blij met de aangescherpte regels. "Heel goed dat dit gebeurt, een uitstekende ontwikkeling", zegt hij. "Van mij mag iedereen alles betalen wat hij wil, als dat maar op een normale manier gebeurt. Als daar afdrachten over plaatsvinden en het via een loonlijst gaat, dan ben ik niet zo'n moralist die zegt dat het amateurvoetbal is. Maar het moet wel transparant zijn en niet via envelopjes op parkeerplaatsen."

"De Belastingdienst is op een gegeven moment streng gaan controleren en ik denk dat dit in overleg met hen is", gaat Mastenbroek verder. De voetbalbond is van plan om intensiever samen te werken met de Belastingdienst. "Maar we moeten ook geen heksenjacht krijgen. De KNVB weet precies bij welke verenigingen er gezocht moet worden. Wij willen niet zo'n hakblok om onze nek en doen alles via een loonlijst", zegt Mastenbroek.

'De centjes worden schaarser'

"De centjes worden steeds schaarser, zeker in deze tijd", gaat Mastenbroek verder. "Ik denk dat clubbestuurders die hier altijd al niet van gecharmeerd waren, ook nu denken dat dit een goede ontwikkeling is. Dan kunnen ze nu tegen spelers zeggen dat ze minder centjes gaan verdienen als ze bij ons blijven voetballen, maar als ze naar een ander gaan krijgen ze ook niet meer. Maar je moet wel van het spelletje houden, dat is met werken ook zo. Als je het niet leuk vindt en je gaat met de pest in je lijf drie avonden in de week naar een training toe, dan maakt dat geld ook niet uit."

"Als je omhoog wil, dan moet je betalen", zegt Richard Feenstra van website VoetbalRotterdam. "Ik denk wel dat er clubs bij zijn die in de problemen gaan komen als dit niet meer mag." Toch beseft Feenstra zich ook dat het lastig is om te controleren. "Ik denk niet dat het te doen is."

Er zijn ook veel mensen die zich inzetten voor clubs en die daar niets voor krijgen. "We hebben vrijwilligers lopen die voor een kopje koffie en af en toe een gevulde koek hun ziel en zaligheid in de club stoppen, als er dan een voetballer komt die buitenproportionele vergoedingen krijgt, dan doen zij het ook niet meer voor niets. Dat er nu een gezondere situatie komt, is heel belangrijk voor het amateurvoetbal", besluit Mastenbroek.

Dat beaamt Feenstra. "Voor het amateurvoetbal zelf is het wel goed denk ik, want hoe minder je betaalt aan spelers, hoe meer geld er in de club zelf gestoken kan worden."