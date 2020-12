Duizend warme bezorgmaaltijden (en bijbels) voor daklozen: 'Als jullie ons niet kunnen bereiken, gaan we naar jullie toe'

Kerst is traditiegetrouw een drukke tijd voor kerken, met flink opgetuigde kerkdiensten en extra aandacht voor armoede en eenzaamheid. Dat veel activiteiten en grootschalige diensten door corona niet door kunnen gaan, weerhoudt de Victory Outreach kerk in de Rotterdamse Tarwewijk er niet van zich te ontfermen over de medemens.

In het kerkgebouw wordt donderdagochtend al vanaf 07:00 uur met man en macht gewerkt aan het klaarmaken en inpakken van maar liefst duizend kerstmaaltijden, bedoeld voor de dak- en thuislozen in Rotterdam.

Niet naar de kerk

Normaal gesproken komen de gasten al 25 jaar voor een kerstmaaltijd naar de kerk. Daar komen ze massaal op af, met speciaal vervoer heen en terug. De 26e keer moet het heel anders. Dus gaat de kerk naar de dak- en thuislozen toe. Maar waar vind je die?

"Oh, die wegen zijn bekend. We weten ze echt te vinden", zegt pastor Jerry Mendeszoon. Een deel zit bij de opvang van bijvoorbeeld het Leger des Heils, een deel zit op straat. "Het wordt een heerlijke maaltijd waar we de gasten mee gaan verwennen."

Bij de maaltijd zit ook 'geestelijk voedsel': een Bijbel. "En een mooie boodschap met een flyer, zodat mensen ons weten te vinden wanneer de nood aan de man is."

Tekst gaat verder onder de reportage



Dalida zit ondertussen druk boontjes te pellen en vertelt wat er in de kerstmaaltijd zit. "Het menu bestaat uit een beker erwtensoep, een bak met nasi en kip en heerlijk zuurgoed erbij. We hebben een koude pastasalade, van vissers uit Urk vers gebakken vis en een blikje limonade."

Geheim recept: liefde

Op de grote tafels liggen twaalf braadsledes met gemarineerde kip, een geheim recept van de kokkin. "Heel veel liefde", verklapt ze lachend. "Lekker gekruide ketjap, er zit knoflook en ui in, van alles om het smaakniveau op topniveau te brengen."

De vrijwilligers doen er alles aan om de maaltijden zo warm mogelijk te bezorgen. Bij de opvang kan ter plekke worden opgewarmd, voor mensen op straat zijn routes uitgekiend. "Die gaan we warm bezorgen, zodat ze de maaltijd op straat waar ze op dat moment zijn, kunnen nuttigen."

"We zitten in een bizarre tijd. Om toch de mensen te bereiken waarvoor we elk jaar de kerk tot een restaurant omtoveren, kunnen we het dit jaar naar de mensen toebrengen. Als jullie ons niet kunnen bereiken, dan gaan we jullie bereiken."

In de Victory Outreach kerk is één kerstdienst gepland, Eerste Kerstdag 's ochtends, maar de gemeenteleden wordt nadrukkelijk verzocht om de dienst thuis via de livestream te bezoeken.