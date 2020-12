Vlaardingse burgemeester Eenhoorn over dodelijke schietpartij: 'Dit komt niet uit de lucht vallen'

De dodelijke schietpartij woensdagavond in het centrum van Vlaardingen is waarschijnlijk het gevolg van een ruzie bij een supermarkt. De politie kent de verdachte en het slachtoffer en lijkt al een spoor te hebben, zegt burgemeester Bas Eenhoorn van Vlaardingen.

"De politie doet onderzoek, maar dit is niet zomaar uit de lucht komen vallen. De politie heeft een spoor en ook al de mogelijke dader verhoord", aldus Eenhoorn. Volgens de politie wordt onderzocht wat de rol is van de man die vlak na de schietpartij werd aangehouden en staat nog niet vast dat hij de schutter is. Er zijn veel camerabeelden uit de omgeving en die worden uitgekeken. Ook wordt met getuigen gesproken.

Grote consternatie woensdagavond in de Patrimoniumdwarsstraat in Vlaardingen. Kort na 8 uur werd daar een 26-jarige man met een schotwond op straat gevonden. De politie was snel ter plaatse, ook omdat het politiebureau hemelsbreed op 250 meter van de plaats delict ligt. Ook de trauma en politiehelikopter rukten uit.

Op aanwijzing van getuigen zag de politie twee straten verder een verdachte die het op het rennen zette. In de nabijgelegen Potgieterstraat kon de man worden aangehouden, pas nadat hij met een gericht schot was uitgeschakeld. De man is gewond opgenomen in een ziekenhuis. Donderdag was nog niet duidelijk hoe het met hem is.

Burgemeester Eenhoorn roemt het snelle en adequate optreden van de politie. "Het is niet fijn om dit soort taferelen in je stad te hebben", aldus Eenhoorn.

Nonchalant

Enkele anonieme getuigen vertellen dat er mogelijk al ruzie bij een supermarkt in de buurt ontstond tussen betrokkenen. Er gaan via de sociale kanalen ook al namen en foto's rond van slachtoffer en verdachte. "We hoorden ineens veel sirenes en zagen dat er een man lag in de straat, maar we mochten niet naar buiten van de politie", vertelde een bewoner van de Patrimoniumdwarsstraat.

Een ander zag twee mannen zich verdacht ophouden in de buurt en heeft de politie gebeld, toen is alles gaan rollen", vertelt een ander. "Ze deden heel nonchalant, maar toen de politie kwam vluchtten ze via het Van Schravendijkplein naar de Potgieterstraat en daar is door de politie geschoten en een verdachte aangehouden", vertelt een ander.



"Hier gebeurt normaal nooit wat, het is een heel rustig straatje." Een oudere mevrouw heeft niets gemerkt van de oploop maar reageert gelaten: "Ik hoorde dat er ruzie was geweest, maar het incident staat los van deze straat."

Burgemeester Eenhoorn is blij dat de omwonenden gelaten en rustig reageren. "Ik heb dat als burgemeester ook wel eens anders meegemaakt na een schietpartij." Eenhoorn was ten tijde van de schietpartij in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn in 2011 waarnemend burgemeester van die stad. Daar waren zes doden te betreuren.

"De Patrimoniumdwarsstraat is een heel mooi, rustig en groen straatje. Ondanks dat dit heel nare dingen zijn, reageren de bewoners rustig. De stemming was meer van 'het zijn geen jongens van ons, het is vreselijk maar gauw over naar het volgende hoofdstuk en een beter hoofdstuk.' Ik ben blij dat men elkaar daar in de buurt zo opvangt. Een hechte gemeenschap. Maar zulke dingen willen we perse niet in Vlaardingen."

Poolshoogte

Omdat er door de politie is geschoten zal ook de rijksrecherche betrokken zijn bij het onderzoek. "Ik hoop snel meer duidelijkheid te krijgen van de politie, want ook dat brengt rust in de buurt", zegt de burgemeester die zelf poolshoogte is gaan nemen.

"Ik heb geconstateerd dat het rustig is in de straat, maar mocht er toch behoefte zijn aan een gesprek dan zijn we er. Dat is mijn taak", aldus Eenhoorn. Ook wijkagent De Jong heeft in de buurtapp-groep bewoners opgeroepen om eventuele vragen te stellen als daar behoefte aan is.

"Het hakt er toch weer in", zegt Eenhoorn. "We hebben laatst die mortierbom gehad hier bij het stadhuis onder mijn werkkamer, hier en daar behoorlijk overlast van de drugsscene, nu weer deze schietpartij. Niet bij de pakken neerzitten maar keihard aanpakken. Ik sprak vandaag nog mensen in de stad en die zeggen ook allemaal 'Ja jongens, vreselijk, dit willen we niet in de stad. Keihard aanpakken!", besluit Eenhoorn. Op de zaak is een rechercheteam van twintig man gezet.