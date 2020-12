Gewonde bij frontale botsing in Hellevoetsluis

Bij een aanrijding tussen een pick-up en een personenauto in Hellevoetsluis is donderdagmiddag een vrouw gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 15:45 uur op de Nieuweweg.

In totaal waren drie mensen betrokken bij de botsing. Zij zijn inmiddels allemaal uit de voertuigen, zegt een woordvoerder van de brandweer. Eén persoon wordt momenteel nagekeken door ambulancepersoneel. Een tweede ambulance komt ter plaatse om de andere slachtoffers na te kijken.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk is één van de auto's op de verkeerde weghelft terecht gekomen. Verspreid over de weg liggen brokstukken. De Nieuweweg is afgesloten voor verkeer.