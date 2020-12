Dementerende 94-jarige vrouw bestolen

Hoe ze haar bankpas is kwijtgeraakt kan een 94-jarige vrouw zich niet meer goed herinneren. Feit is dat kort daarna een man met die pas pint. Er zijn beelden van de pintransactie.

De dementerende vrouw belt op maandagochtend 5 oktober om 5.00 uur haar zoon. Ze vertelt hem dat ze vermoedt dat er inbrekers binnen zijn geweest.

Als de zoon in haar appartement arriveert, merkt hij dat er geen braaksporen zijn maar hij ontdekt wel dat de portemonnee van zijn moeder helemaal leeg is. Dan vertelt zijn moeder hem dat het ook mogelijk is dat ze iemand heeft binnengelaten omdat, ze dacht dat de schoonmaker aanbelde.

Ongeveer een uur na de beroving doet een man met de pas van de vrouw bij een Esso tankstation in Rotterdam drie aankopen. Daar zijn beelden van. Wie weet wie hij is?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.