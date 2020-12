Regionale sportclubs kijken uit naar licht aan einde van de tunnel: 'Hebben een bevoorrechte positie'

Lange tijd waren het alleen de voetballers in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de Vrouwen Eredivisie die volledig mochten trainen én spelen. Vanaf vandaag komen daar ook de clubs bij die op het hoogste niveau acteren in onder andere het volleybal, korfbal, basketbal, hockey en vele andere sporten. Daarmee komt er voor hun licht aan het einde van de tunnel maar tegelijkertijd brengt het ook veel uitdagingen.

We maakten een rondje langs vier verenigingen in drie sporten om te kijken hoe zij zich voorbereiden op de hervatting van volledige trainingen en de herstart van de competities.

Volleybal: 'Sommige werkende spelers hebben hier wel moeite mee'

In het volleybal bereiden zowel de heren als damesteams van Sliedrecht Sport en VCN zich voor op de hervatting van de competitie. Vooral voor VCN een gigantische uitdaging, want de vereniging is vorig seizoen met beide teams gepromoveerd. "Wij hebben veel moeten opbouwen daarvoor", legt voorzitter Ard Kramer uit. "En daarom zitten we er wel dubbel in. Je hoort Mark Rutte op TV zuchten en vertellen dat veel dingen niet meer mogen terwijl onze Eredivisie nu zal hervatten. Maar er zijn wel werkende spelers die hebben aangegeven dat ze er wat moeite mee hebben."

Daarin zit meteen het probleem voor veel sporten die half januari weer competitief van start gaan. Waar de bovenkant van veel van deze competities kan beschikken over profs, zitten er aan de onderkant ook veel teams met semi-profs. Sporters die overdag werken en in de avond naar de club gaan. "Sommige spelers en speelsters zijn wel een beetje bang dat ze straks in de zaal of op een training toch iets oplopen en dat naar huis of hun werk meenemen."

Om het risico daarop zo laag mogelijk te houden, faciliteert de Nederlandse Volleybalbond wel zo'n 250 testen per team voor de aankomende tijd. "En alles zal ook onder een streng protocol gaan", legt Carel van Rijsbergen uit, teammanager van Dames 1 van Sliedrecht Sport. "Iedereen moet vanmiddag negatief getest zijn en mag dan pas komen trainen. En buiten de zaal om houdt iedereen nog steeds afstand en douchen en omkleden doen we ook niet op de club."

Hoewel ook Van Rijsbergen toegeeft dat het wat dubbel aanvoelt dat zij nu juist weer mogen, is hij ook blij dat de volleyballers weer ergens naartoe kunnen werken. "Na onze Europa Cup-wedstrijd ontbrak er toch wat perspectief. Daarnaast gingen alle competities om ons heen wel gewoon door, en als we kijken naar België, daar zijn bij de damesteams nog geen besmettingen geweest. Dus als we ons overal aan houden, dan zie je echt wel dat het kan."

Ook Kramer vertrouwt erop dat het kan, maar wil alleen dat zijn vereniging iets meer tijd krijgt om zich voor te bereiden. "9 januari wordt nu aangegeven als startdatum voor de competitie. En als verenigingen zelfs klaar zijn om eerder te beginnen, moet daar ruimte voor zijn, maar wij beginnen liever een week later. Ook maatschappelijk is dat beter te verantwoorden. Want vanuit mijn eigen vereniging krijg ik genoeg vragen waarom zij nu nog minder mogen, maar onze eerste teams wel mogen spelen."

Hockey: 'Krijgen wekelijks één testset om te testen voor wedstrijden'

Bij Hockeyclub Rotterdam wilden ze vanavond direct beginnen met trainen. "Maar het protocol vanuit het NOC*NSF schrijft voor dat we eerst allemaal getest moeten zijn voor we gaan trainen", legt Alexander Bakker van HCR uit. "Dus we hebben nu zelf testen ingekocht zodat we dit weekend kunnen trainen. Vanaf 4 januari wordt dit wekelijks vanuit de hockeybond aangeleverd en krijgen we één testset per week voor de wedstrijden. We moeten alleen kijken hoe we het met doordeweekse wedstrijden gaan aanpakken en welke testen we daarvoor dan inkopen."

Zodoende is er aan de ene kant al veel geregeld, maar is het toch ook nog steeds veel dat geregeld moet worden. "Ik begreep dat de korfballers een beetje met hetzelfde probleem zitten en ik krijg de indruk dat elke vereniging zelf het wiel probeert uit te vinden met hoe we dit het beste aan kunnen pakken. Misschien zou het veel beter zijn als we daarin elkaar op gaan zoeken om samen te kijken hoe we dit het beste kunnen organiseren."

Als alles goed gaat begint HCR vanaf 4 januari met oefenwedstrijden en begint eind januari de competitie weer. En met name voor de hockeyers in de hoofdklasse wordt het een flink karwei om het seizoen nog er doorheen te drukken. "We moeten namelijk eerst nog de nodige duels inhalen en aangezien eind januari weertechnisch zo'n beetje de slechtste tijd van het jaar is gaat dat nog een uitdaging worden", sluit Bakker af. "En bij ons zit je natuurlijk aan de achterkant tegen de voorbereiding van de Olympische Spelen aan. Dus misschien moet er nog gekeken worden naar een aanpassing van het format."

Korfbal: 'Spelers en ik vinden het prachtig dat we weer wat kunnen doen'

Ook de korfballers in de Korfbal League mogen in januari weer aan de bak. KCC van coach Frits Wip speelt op 2 en 9 januari eerst twee oefenwedstrijden voordat op 16 januari de competitie begint. "Maar we beginnen niet direct vanavond met trainen", begint Wip. "De spelersgroep gaf aan geen enkel risico te nemen. Dinsdag worden we getest en als iedereen daarna negatief test gaan we pas voor het eerst trainen."

De testen voor KCC en de overige teams worden centraal ingekocht door de bond, zo laat Wip weten. "Iemand die dan bevoegd is om die testen af te nemen kan ze dan afnemen bij onze spelers. Gelukkig hebben we meerdere mensen binnen de club die in een ziekenhuis werken, dus dat zit wel goed. Door de bond is ons voorgeschreven om op die manier twee keer in de week te testen: elke dinsdag en zaterdag."

Net zoals bij andere sporten zorgen ze ook bij KCC ervoor dat verder de kans op besmettingen zo klein mogelijk is. "Als je de discussies volgt, raakt iemand vrijwel nooit besmet op het speelveld maar vindt het plaats onder de douche, in de kantine, tijdens besprekingen in te kleine ruimtes. Dus daar houden we allemaal rekening mee", vervolgt Wip. "Maar dat alles stil staat en wij gewoon nu gaan spelen, dat voelt wel wat dubbel aan."

Tegelijkertijd hebben Wip en zijn team ongelooflijk veel zin in het nieuwe seizoen en het feit dat er nu voor hun eindelijk een stip aan de 'sportieve' horizon staat. "Ik heb de afgelopen tijd ook vooral veel ingezet op conditionele trainingen, zoals de Chicago Bulls en Michael Jordan dat deden in hun tijd. Met een beetje fantasie heb ik ons vergeleken met 'The Last Dance' van Jordan, die ook vol in hadden gezet op het fysieke aspect om zo toch beter te worden. Wij hebben dat nu ook gedaan met een speciaal ingekocht programma uit Amerika en ik hoop dat we daar vanaf 16 januari de vruchten van kunnen gaan plukken."