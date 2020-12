Rotterdams slachtoffer toeslagenaffaire: 'Eindelijk erkenning, maar woede en littekens blijven'

"Ongekend onrecht", noemt de ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag wat veel ouders is aangedaan. Het kritische rapport over de toeslagenaffaire is donderdagmiddag gepubliceerd en daarin wordt geen van de betrokken instanties door de commissie gespaard. Gedupeerde ouders, onder wie de Rotterdamse Nazmiye Yigit-Karaduman, zijn niet verbaasd over het snoeiharde rapport.

"Ik wist al wat er zou komen", zegt Yigit-Karaduman. "'Excuus, sorry, slordigheid'. De woede blijft. Ik heb altijd geschreeuwd dat ik geen fraudeur was, maar toen wilden ze niet luisteren. Maar zie je, ik had gelijk. En toch hebben wij zoveel schade opgelopen."

Veel ouders kwamen in de problemen, doordat zij ten onrechte - vaak jarenlang - als fraudeur werden behandeld. Ze moesten soms tienduizenden euro's aan toeslagen terugbetalen, wat leidde tot financiële en sociale problemen. In Rotterdam zijn naar verwachting zo'n drieduizend mensen slachtoffer.

'Veel moeten missen'

Yigit-Karaduman moest in 2013 binnen twee weken 32.000 euro aan kinderopvangtoeslag terugbetalen. Een onmogelijke opgave. "Ik moest keihard werken om dat te kunnen opbrengen, soms wel vijftig tot zestig uur. Ik heb veel moeten lenen, moeten bedelen. En heel veel moeten missen."

De voorzitter van de commissie hoopt dat met dit rapport het vertrouwen in de overheid bij de mensen terugkeert. Maar dat kost tijd, zegt Yigit-Karaduman. "We hebben allemaal wonden opgelopen en die moeten genezen. Maar of dat gaat lukken, weet ik niet. Ik denk dat er altijd een litteken overblijft."

Toch is ze blij met het rapport. "Er wordt erkend hoeveel onrecht en ellende ze ons hebben aangedaan. Eindelijk wordt nu bevestigd hoe slordig een overheidsinstelling kan zijn."

Compenseren

De Rotterdamse pleit voor een goede compensatie. Niet alleen voor de ouders, maar ook voor mensen eromheen. "Want we zijn gewoon totaal gedupeerd. Onze ouders, door ons zo te zien lijden, onze kinderen; iedereen. Ze moeten écht sneller gaan compenseren, want dit duurt veel te lang. Het zou dit jaar voor kerst nog komen, maar ik heb nog niks binnen. Ik wacht rustig af, eens kijken of ze nu wel hun belofte gaan nakomen."

In het rapport worden geen conclusies getrokken of echte aanbevelingen gedaan. De Tweede Kamer houdt volgend jaar een debat over de kwestie. Het is nog niet bekend wanneer dat precies zal zijn, maar in ieder geval vóór de verkiezingen in maart.