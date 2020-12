De terugkeer van de legendarische Croosboot laat nog even op zich wachten

De Croosboot in de scheepshal van werf Bocxe in Delft

Met groot enthousiasme werd een jaar geleden de terugkeer van de Croosboot aangekondigd. In 2006 kwam er een einde aan de legendarische rondvaarttochten over de Rotte vanwege chaos en geldgebrek. De Rotterdamse familie Den Haan vond de oude Croosboot per toeval terug en wilde de attractie nieuw leven inblazen. Maar het liep allemaal anders.

Op een scheepswerf in Delft staat de boot op het droge. "Die boot loopt bij je vandaan als je er niet mee vaart. De verf bladdert er vanaf. En toen hebben we maar besloten om de boot op te knappen in deze barre tijd", vertelt Ton de Haan. Samen met zijn broer Maurice is hij de nieuwe eigenaar van de Croosboot.

De Croosboot was een fenomeen

In de jaren negentig was de Croosboot een begrip. Vele Rotterdammers hebben een vaartocht meegemaakt tot aan oud-burgemeester Bram Peper aan toe. Strubbelingen, bestuurlijke chaos, geldgebrek, minder belangstelling, het wegvallen van één van de twee drijvende krachten leidde in 2006 het einde van varende fenomeen.

Een jaar geleden vonden de broers de Croosboot terug via Marktplaats. Een toevalstreffer was dat. En het bracht ze op het plan om de Croosboot opnieuw te lanceren. In het voorjaar van 2020 zou de boot weer toeristische tochten varen over de Rotte. Ze hadden de boottocht terug gevaren vanuit Loosdrecht naar een jachthaven in Bleiswijk en toen legde het coronavirus het hele land plat. "We hebben hem met veel vreugde opgehaald en toen kwam de lockdown en toen was het voor iedereen zuur ook voor ons", vertelt broer Ton.

"Hij heeft alleen maar liggen wachten totdat ie kon gaan varen en tot ie kon gaan werken. En nu kost hij alleen maar geld. Onderhoud, ligplaats, verzekering", verzucht broer Maurice.

De broers Maurice en Ton den Haan willen de Croosboot nieuw leven inblazen

Het zit de comeback van de Croosboot niet mee. En de samenwerking met de gemeente Rotterdam loopt ook niet soepel. De gemeente is enthousiast over een terugkeer van de rondvaartboot maar werkt niet mee met het vinden van een vaste ligplaats ergens langs de rivier in Crooswijk. "We hebben heel veel mailverkeer en heel veel telefoontjes gehad. Het is allemaal heel positief ontvangen maar we hebben nog geen steiger", zegt Ton de Haan. "Dus als iemand ons daarbij kan helpen, heel graag." Het liefst zouden ze een ligplaats vinden in de buurt van de horecagelegenheid van hun neef Mike aan de Soetendaalsekade in Rotterdam-Crooswijk.

De oude Croosboot gloort onder de oude verflagen

Ondanks alle tegenspoed geven de broers niet op. Ze hebben de boot uit het water laten halen voor een grondige opknapbeurt. En nu hij op de bokken staat, zie je pas goed dat de boot met bouwjaar 1927 wel wat onderhoud kan gebruiken. "We schrokken wel een beetje van de staat van de boot", zegt broer Ton. "Maar het is een mooi gezicht want je ziet de oorspronkelijke groene kleur onder de andere verflagen vandaan komen. En we gaan hem in die kleuren terugbrengen", vervolgt Ton. De binnenkant hebben de broers de afgelopen maanden zelf al grotendeels opgeknapt.

De Croosboot wordt uit het water gehesen voor onderhoud bij scheepswerf in Delft

En als het meezit met het vaccineren, dan gaat het komend voorjaar echt gebeuren. "Nee er staat zeker geen streep door de Croosboot. Hij gaat zeker terugkomen. In maart zitten we op het water", verzekert broer Maurice.