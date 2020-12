Geblesseerde Kökcü mist laatste twee Feyenoord-duels van 2020

Na deze twee wedstrijden begint de korte winterstop. Feyenoord hervat de competitie op zondag 10 januari tegen Sparta. Het is nog onduidelijk of Kökcü op tijd hersteld is in de voorbereiding op de stadsderby.

Tegenover het wegvallen van Kökcü staat de rentree van Leroy Fer. Afgelopen weekend maakte de middenvelder na negen weken afwezigheid zijn rentree tegen VVV. Hij is weer fit om in de basis te starten.