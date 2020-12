Albert Schweitzer wil via Raad van State inspraak afdwingen over parkeren Dordste Middenzone

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht stapt naar de Raad van State vanwege het bestemmingsplan Middenzone. Dat plan is deze week door de gemeente vastgesteld, maar volgens het ziekenhuis is de inspraakprocedure niet volgens de regels gevolgd. Vooral de parkeervoorzieningen in het plan baart het ziekenhuis zorgen.

Het bestemmingsplan Middenzone voorziet in de bouw van 720 woningen en een parkeergarage tussen het Albert Schweitzer Ziekenhuis en de Sportboulevard. Dat betekent dat het in de omgeving van het ziekenhuis fors drukker zal worden met bewoners en ander bestemmingsverkeer.

Aan het plan Middenzone is jaren gewerkt. Het bestemmingsplan is deze week vastgesteld door de gemeente Dordrecht. Volgens het ziekenhuis is daarmee de kans op inspraak verkeken terwijl het daar bij de ontwikkeling van de bouwplannen wel recht op had. "Als grote belanghebbende in het gebied had de gemeente ons inspraak en participatie moeten bieden in de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan. Helaas is dat niet gebeurd", vertelt bestuursvoorzitter Peter van der Meer.

Parkeerkosten

Het Albert Schweitzer voelt zich aan het lijntje gehouden. "De inspraak waarvan ons lange tijd werd beloofd dat die later nog zou komen, is overgeslagen." De directie zegt overigens niet tegen de bouwplannen te zijn, maar wilde meepraten over zaken als mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren. Van der Meer: "Wij zijn van de Middenzone afhankelijk voor parkeergelegenheid voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers."

De gemeente Dordrecht heeft met aannemer Ballast Nedam al afspraken gemaakt over de parkeertarieven. "Dat werd ons niet verteld, maar hebben we moeten ontdekken in de dossiers op de gemeentewebsite." Een fulltime medewerker is volgens de plannen 1000 euro per jaar kwijt aan parkeren, heeft de directie berekend. "Dat is bijna vier keer zoveel als nu."



Via de Raad van State wil de directie nu afdwingen dat er opnieuw een inspraakprocedure komt.