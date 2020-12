Duivels dilemma voor regiogenoten met familie in het buitenland: weegt maatschappelijke verantwoordelijkheid zwaarder dan drang om naasten te zien?

Premier Rutte riep in de persconferentie nog: "Stap niet in het vliegtuig, als het niet strikt noodzakelijk is." Ondanks die boodschap stond het eerder deze week rijendik bij de vertrekbalies op Schiphol met mensen die op familiebezoek gaan in het buitenland. Het is een duivels dilemma waar veel mensen in de regio tegenaan lopen, want wat weegt zwaarder: de maatschappelijke verantwoordelijkheid of toch die drang om de feestdagen door te brengen met naasten?

Ook Rijnmondverslaggever Laurence van Ham stond deze week voor deze moeilijke keuze. Ze heeft veel familie op Curaçao, onder wie haar opa van over de 90 die ze al bijna een jaar niet heeft gezien. Ze heeft de knoop doorgehakt en haar reis geannuleerd. En ze is niet de enige.

"Voor dat duivelse dilemma heb ik ook gestaan", zegt Raymond Acosta Escobar. Zijn vader is geboren en getogen op Aruba, maar woont nu in de regio Rijnmond. "We zouden eigenlijk in februari naar Aruba gaan, omdat mijn vader zestig wordt. We hadden een familiefeest gepland, we zouden carnaval gaan vieren. Maar toen kregen we ook het slechte nieuws dat Aruba naar code oranje is gegaan. Ik vind het eigenlijk nog sneuer voor mijn vader dan voor mijzelf. Het deed wel heel veel pijn."

Ook door de groepsreizen van BridgeTravelling, een reisorganisatie in Schiedam die reizen organiseert naar Curaçao, is een streep gegaan. Ze zijn zelfs verplaatst naar januari 2022. Eigenaresse Inge Kooijman heeft zelf een zoon in het buitenland die net vader is geworden en kan zich dus goed inleven in mensen die hun familiebezoek in het water zien vallen. "Je bent dan enorm teleurgesteld, maar je weet niet wat het voor consequenties gaat krijgen. Ik zou het in ieder geval niet aandurven om te gaan reizen."

Ziekenhuisbed bezet houden

Laurence bekent eerlijk: toen het reisadvies voor Curaçao werd opgeschroefd naar code oranje, was het voor haar niet zo klaar als een klontje dat ze niet meer zou gaan. Ze twijfelde erg. "Maar na veel wikken en wegen, voelt het maatschappelijk niet goed om te doen. En daarnaast: stel dat ik daar ziek word, in het ziekenhuis terecht kom en een bed bezet houd dat bedoeld is voor iemand van het eiland? Dat kun je niet maken. Vind ik, in ieder geval."

Het betekent niet dat ze niet teleurgesteld is. Dat geldt ook zeker voor haar familie op het eiland. "Ik was echt blij toen Rutte tijdens een eerdere persconferentie zei dat Curacao bij het Koninkrijk hoort en dat jullie mogen komen. Toen dacht ik: Yes, kerst met de familie!", vertelt haar tante via Skype. Maar dat plan is nu in het water gevallen. "Stay positive en test negative", besluit ze.