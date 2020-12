Nieuwe lantaarns Coolsingel zijn 'Feyenoord-kampioen-proof'

De bijzondere lantaarns die momenteel worden geplaatst op de vernieuwde Coolsingel in Rotterdam zien er niet alleen prachtig uit, maar zijn volgens de ontwerpers ook sterk genoeg om in de toekomst een eventuele huldiging van Feyenoord te overleven. Sterker nog: de lantaarns die voor het stadhuis stonden toen Feyenoord de Europacup won, hebben als voorbeeld gediend voor de nieuwe exemplaren.

"Er is een hele beroemde foto van toen Feyenoord de Europacup won, dat het publiek in die lantaarns van het stadhuis hangt", vertelt landschapsarchitect Adriaan Geuze van bureau West 8. Het gaat op die foto om de art-deco lantaarns aan weerszijden van de trappen van het stadhuis. Ze vormden de inspiratie voor de nieuwe lantaarns en het tafereel op de bewuste foto is meegenomen in het ontwerp, aldus collega-ontwerper Perry Maas. "Dat was een van de belangrijke dingen in het begin, om hem 'Feyenoord-kampioen-proof' te maken."

Metamorfose

Sinds april 2018 ondergaat de Coolsingel in Rotterdam een ingrijpende metamorfose, tussen het Hofplein en de Schilderstraat (het verlengde van de Witte de Withstraat). Van een drukke verkeersader wordt het een flaneerboulevard met minder ruimte voor auto's en ruim baan voor fietsers en voetgangers. Langs het fietspad komen de 23 opvallende lantaarns.

De roestvrijstalen lampen zijn vijfenhalve meter hoog, groen van kleur met opvallende cirkels aan de top. Daarin zitten de lichten verwerkt. Ze passen goed bij de nieuwe bestrating, vindt Geuze. "In de bestrating van de esplanades zit een heel mooi patroon, een mozaïek. Dat is heel subtiel, dus als je het wil zien, zie je het. En anders niet. In dat patroon zitten ook heel veel cirkels en die zitten ook in de lampen."

De komende maanden wordt nog hard gewerkt aan de vernieuwde Coolsingel. Door corona zijn er problemen met de levering van de natuurstenen bestrating, waardoor er voorlopig nog deels betontegels liggen. Maar, zegt Geuze: "De lantaarns maken het direct feestelijk. Dat gaan we binnen een maand allemaal zien."