Dordrecht blijft dwangsom opleggen aan inbrekers en dealers

De eerste keer dat personen door de politie worden betrapt - nog vóór een inbraak of drugsdeal is gepleegd - krijgen ze een waarschuwing. Bij elke overtreding die daarop volgt loopt het bedrag van de dwangsom op. De maximale hoogte is 10.000 euro per overtreding.



Sinds de invoering van de maatregel zijn negentig dwangsommen opgelegd; 42 voor het vervoer van inbrekerswerktuigen en 48 voor de openlijke handel in drugs. Onlangs zijn vier mensen betrapt die zich opnieuw schuldig hebben gemaakt aan dezelfde overtreding. Het bedrag van hun dwangsom is daarbij al opgelopen naar 2.500 euro voor inbrekerswerktuig en 5.000 euro voor drugs.

Kolff is tevreden over de maatregel en zet deze door in zijn stad. Hij hoopt dat deze werkwijze, als aanvulling op het strafrechtelijke proces, overtreders nog meer afschrikt. "We hebben in afstemming met het Openbaar Ministerie en de politie besloten deze werkwijze voort te zetten in de hoop dat Dordrecht nog veiliger wordt."