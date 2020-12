Verdeelde gemeenteraad Rotterdam stemt toch in met bestemmingsplan Feyenoord City

Het bestemmingsplan voor Feyenoord City is een feit. Met één stem verschil is het plan aangenomen in de gemeenteraad. Met daarbij ook een garantie dat als het nieuwe stadion er niet komt en de Kuip gerenoveerd gaat worden, de gemeente alles doet om de noodzakelijke nieuwe onderzoeken niet langer te laten duren dan nodig is. Toch overheerst bij een groot deel van de Rotterdamse politici geen vertrouwen in het project.

Tot op het laatste moment bleef de discussie of je als gemeenteraad van Rotterdam wel of niet met het bestemmingsplan kan instemmen als de financiering van een van de belangrijkste onderdelen - het nieuwe stadion - nog niet eens rond is. Wethouder Kurvers vindt van wel. Nu kan er begonnen worden met de bouw van de woningen; dat zou anders vertraging oplopen. En er is vertrouwen dat het Feyenoord lukt voldoende extern geld op te halen.



Geen vertrouwen

De oppositiepartijen in de Rotterdamse gemeenteraad hebben daar juist geen vertrouwen in en pleiten voor uitstel van het plan. Leefbaar Rotterdam wijst er op dat er nog steeds 50 miljoen euro nodig is. De coronacrisis maakt het er niet gemakkelijker op. Ook vindt de partij dat ze niet goed zijn geïnformeerd door het stadsbestuur over de zoektocht van Feyenoord naar geldschieters.

Raadslid Robert Simons zegt zelfs over geheime opnamen te beschikken waarop gezegd wordt dat er geldschieters afhaken. Verantwoordelijk wethouder Van Gils van Financiën zegt dat het niet om de stand van dit moment gaat, maar over hoe het rond september is als de beslissing genomen moet worden.

Ellen Verkoelen van 50Plus gelooft ook niet dat het stadion er komt. "Het hele project Feyenoord City hangt aan elkaar van geheime documenten, van valse voorwendselen en van aaneengeregen leugens. Ook zijn de financiën voor een nieuw stadion totaal niet geregeld. Erger nog: de voetbalclub Feyenoord staat op de rand van bankroet. De gronden waar het stadion moet komen zijn nog niet verworven. Er is geen enkele garantie."

Maurice Meeuwissen van de PVV: "Er moeten dringend huizen worden gebouwd, maar dit college staart zich blind op een nieuw, veel te duur stadion. Knettergek."

Ook de SP, Nida, Denk en de Partij voor de Dieren zijn bang dat het dezelfde kant op gaat als bij de renovatie van Boijmans. Er komt minder extern geld dan werd gedacht. Gevreesd wordt dat de gemeente straks zal moeten betalen met het geld van de verkoop van Eneco. Ruud van der Velden van de partij voor de Dieren spreekt van een 'historische vergissing'.



Kwaliteitsimpuls

De coalitiepartijen denken dat door deze stap van de gemeente nog meer vertrouwen bij de geldschieters komt om mee te doen. "Feyenoord City geeft Rotterdam-Zuid met die nieuwe woonwijk van 3770 woningen én het nieuwe stadion een kwaliteitsimpuls", zegt PvdA-raadslid Dennis Tak. Maar de partij zegt ook de financiële risico's wel te zien.

De VVD staat achter de vaststelling van het bestemmingsplan, maar benadrukt dat er sowieso geen extra geld van de gemeente komt als blijkt dat Feyenoord te weinig extern geld heeft opgehaald.

Grote renovatie Kuip

Leefbaar Rotterdam wilde dat er in het bestemmingsplan werd opgenomen dat de Kuip flink gerenoveerd kan worden als het nieuwe stadion er niet komt. Maar dat kan wethouder Kurvers niet doen. Bij een grote verbouwing van de Kuip moeten er eerst allerlei onderzoeken gedaan worden. Zo moeten milieurapportages worden opgesteld en moet onder meer geluidsonderzoek worden gedaan.

Wel is nu op voordracht van Leefbaar Rotterdam-raadslid Robert Simons met het stadsbestuur afgesproken dat als Feyenoord na het afblazen van het nieuwe stadion De Kuip wil renoveren, er geen vertraging mag ontstaan bij de noodzakelijke onderzoeken.

Feyenoord beslist in september volgend jaar of het nieuwe stadion er komt, of niet.