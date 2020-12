Groot tekort aan pleegouders, gemeenteraad Rotterdam stemt in met bestemmingsplan Feyenoord City, dit is het wek- en weerbericht van 18 december

Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en blijft het droog. De meeste zon zien we in het oosten van de regio. Het wordt 10 of 11 graden. De zuidenwind waait matig en aan zee vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden en blijft het droog. Het koelt niet verder af dan 5 tot 7 graden. Lees hier het volledige weerbericht.

Wat je misschien gemist hebt

Het bestemmingsplan voor Feyenoord City is een feit. Met één stem verschil is het plan aangenomen in de gemeenteraad. Met daarbij ook een garantie dat als het nieuwe stadion er niet komt en de Kuip gerenoveerd gaat worden, de gemeente alles doet om de noodzakelijke nieuwe onderzoeken niet langer te laten duren dan nodig is.

Dordrecht gaat door met het opleggen van dwangsommen aan inbrekers en drugsdealers. Die maatregel wordt sinds februari vorig jaar opgelegd naast de al geldende strafrechtelijke boete. Burgemeester Wouter Kolff hoopt op die manier overtreders nog meer af te schrikken.

Stel je hart open voor pleegkinderen. Vijftien gemeente doen een dringend beroep op hun inwoners om pleegkinderen op te nemen in hun gezin. Er is namelijk een enorm tekort aan pleegouders. Jan en Nanda doen dat al jaren. 'Je geeft liefde en krijgt liefde terug. Daar draait het om'.

De Hoeksche Waard heeft sinds donderdagavond een wereldkampioen in de Formule 1. De virtuele Formule 1, welteverstaan. Jarno Opmeer uit 's-Gravendeel heeft de wereldtitel gepakt in het officiële spel van de koningsklasse van het racen.

Wat je kunt verwachten

Joost Eerdmans maakt vandaag bekend of hij met een nieuwe partij mee gaat doen aan de verkiezingen in maart voor de Tweede Kamer.

Dick Advocaat blikt vanmiddag om 14.00 uur vooruit op de uitwedstrijd van Feyenoord tegen Vitesse.