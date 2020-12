Gemeente wil met bewoners kijken naar verbeteringen buitenruimte Fazantstraat

Dat zei de wethouder donderdagavond tijdens het debat in de gemeenteraad. In september kregen de bewoners een brief van de gemeente op de deurmat met daarin het nieuws dat 216 woningen gesloopt zouden worden. Daarvoor zouden minder, maar grotere woningen in de plaats komen.

Woensdag werd duidelijk dat die sloopplannen niet door zouden gaan, op verzoek van de gemeenteraad. Maar een grote renovatie van de buurt zou ook niet doorgaan, omdat daar geen geld voor is.



Buurtbewoners zeiden eerder al dat ze meer groen in de buurt willen en dat de straat opgehoogd en verbeterd moet worden. Na het gesprek komt de wethouder met een concreet plan.



Volgens de buurbewoners zijn de huizen nog in goede technische staat is de buurt ook qua veiligheid in orde. Na het bezoek van een aantal bewoners aan het stadhuis wilde de oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad onder aanvoering van Ellen Verkoelen van 50Plus dat de sloopplannen van tafel gingen.Kort daarna stemden ook vier coalitiepartijen daarmee in en werd gewerkt aan een alternatief. De huizen blijven staan. Als een bewoner weg wil, kan het huis aan de gemeente verkocht worden. Die zal dan kijken of het huis samengevoegd kan worden met een andere woning en verder opgeknapt kan worden.