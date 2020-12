Joost Eerdmans wil Tweede Kamer in met nieuwe partij: 'JA21'

Joost Eerdmans gaat meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021. Dat heeft hij zojuist via Twitter bekend gemaakt. "JA, we zijn eruit!", schrijft hij op de website van de nieuwe partij ''JA21', die hij samen met voormalig Forum-lid Annabel Nanninga heeft opgericht. Eerdmans wordt de lijsttrekker.