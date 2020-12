ECT-terminal ligt stil na stilvallen cao-gesprekken

Het werk op de terminals van ECT op de Maasvlakte ligt stil. Het personeel besloot daartoe in de nacht van donderdag op vrijdag uit protest tegen het stuklopen van de gesprekken tussen de bonden en de ECT-directie over een nieuwe cao.

"Het personeel van ECT wilde uitleg over de gang van zaken en het stilvallen van die gesprekken", laat een van de medewerkers weten. "Dat is juridisch ook vastgelegd. Maar die uitleg kregen we niet van het bedrijf. Daarop zijn de medewerkers alsnog aan de slag gegaan."

Aan het einde van de nachtdienst kwam de ochtendploeg met hetzelfde verzoek. Daarbij kwam ECT met hetzelfde antwoord, mét het dreigement dat iedereen die niet aan het werk ging het dagloon werd ingehouden. Inmiddels ligt het werk op de terminal stil.

"We zijn erg werkwillend", gaat de anonieme werknemer verder, "maar we willen gewoon duidelijkheid en daar hebben we ook recht op."

Coronamaatregelen

Donderdag werd duidelijk dat de gesprekken waren stilgelegd. Volgens de vakbonden weigert de directie van ECT verder te praten, zolang een face to face gesprek door de coronamaatregelen niet mogelijk is.

Voor volgende week en 11 januari stonden twee cao-overleggen gepland, maar ECT wilde dat volgens de bonden verplaatsen naar februari. Volgens vakbondsman Niek Stam is dat onnodig, aangezien sommige onderwerpen makkelijk via een online-vergadering besproken kunnen worden.

Volgens de bond vraagt de onwil om verder te onderhandelen, om 'een reactie van de werkvloer'. Een paar uur later werd het werk stilgelegd.

ECT was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.