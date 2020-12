Grootste schenking ooit van Bedrijfsvrienden voor Dordrechts Museum

Het schilderij van Both (circa 1618-1652) toont een Italiaans landschap bij ondergaande zon. Een man staat achter een wit paard, een vrouw zit op een bruine muilezel. Iets verder op de weg komt een wagen aan, door ossen getrokken. Kenners roemen het kleurenspel van de zon die net achter de bergen lijkt te verdwijnen.

Alhoewel schilder Both uit Utrecht kwam, heeft het Italiaanse landschap ook een Dordts tintje. Jan Both was van groot belang voor Cuyp, de beroemdste schilder uit Dordrecht. Het Dordrechts Museum is erg blij met het werk, omdat het de grote tentoonstelling In het licht van Cuyp completeert. Die overzichtstentoonstelling is vanwege de coronapandemie uitgesteld tot het najaar van 2021.

Schenker van het topstuk is de Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum dat het voor een onbekend bedrag heeft gekocht via veilinghuis Sotheby's. Daarvoor was het eeuwenlang in Engelse handen. In 2017 kocht de Stichting Bedrijfsvrienden al Gezicht op Dordrecht van Johan Barthold Jongkind voor het museum via datzelfde Sotheby's. Dat werd afgeslagen op een bedrag van 55.000 euro.

Directeur Peter Schoon van het Dordrechts Museum ziet de schenking als een lichtpuntje in een zwaar jaar: "In deze ook voor musea moeilijke coronaperiode, is deze schenking van onze Bedrijfsvrienden een lichtpuntje en een hartverwarmend gebaar."