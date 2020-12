Podcast Feyenoord: 'Afwezigheid Kökcü hoeft geen probleem te zijn'

In een nieuwe podcast over Feyenoord blikken Ruud van Os, Sinclair Bischop en Dennis van Eersel met Jan Jaap Pruysen vooruit op Vitesse - Feyenoord. "Een serieuze test voor Feyenoord, ik ben erg benieuwd," zegt Bischop.

Feyenoord moet het in Arnhem stellen zonder Orkun Kökcü, maar volgens de mannen in de podcast hoeft dat geen probleem te zijn. "Kökcü hoort bij het rijtje spelers dat momenteel niet in vorm is. En waar Feyenoord een paar weken geleden dun in de middenvelders zat, kan het nu opgevangen worden. Zeker als Fer weer in de basis kan starten." Van Os vreest wel dat er teveel risico met Fer wordt genomen. "Het lijkt mij niet verstandig, ik hoop niet dat Feyenoord er een hoge prijs voor betaald.

We spreken verder ook over de laatste ontwikkelingen rondom Feyenoord City en halen mooie herinneringen op aan de edities van Vitesse - Feyenoord in de laatste twee kampioensjaren.

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl