Grote corona-uitbraak in zorgcentrum Sonneburgh in Rotterdam-Zuid: 18 doden en ruim 110 besmettingen

In wooncentrum Sonneburgh aan de Groene Kruisweg in Rotterdam is sprake van een grote corona-uitbraak: ruim 110 mensen zijn besmet en 18 bewoners zijn in korte tijd overleden. Medewerkers, bewoners en hun families maken zich grote zorgen. Volgens een familielid is het zorgcentrum "bijna een spookhuis".

Sonneburgh is een christelijke instelling voor ouderen die zorg nodig hebben, maar nog wel zelfstandig kunnen wonen. Ook wonen er dementerende ouderen. Van de ongeveer 145 bewoners zijn er inmiddels zeker 80 besmet met het coronavirus. 18 bewoners binnen enkele weken overleden aan het virus. Mogelijk loopt het aantal sterfgevallen nog op. Ook 32 medewerkers zijn tot dusver besmet geraakt.

"Het is allemaal heel verdrietig", zegt bestuurder Henk Möhlmann van Sonneburgh. "Samen met de GGD is een team samengesteld om te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ook zetten we alles op alles om verdere besmettingen te voorkomen. Er is dagelijks contact met de GGD."

Bewoners mogen volgens Möhlmann beperkt bezoek ontvangen, "volledig ingepakt in beschermende kleding". Besmette bewoners worden verpleegd op een speciale cohortafdeling, mensen zonder corona moeten in hun eigen kamer blijven.

"Veel personeelsleden raakten ook besmet", vervolgt Möhlmann. "Inmiddels is een aantal gelukkig alweer hersteld en terug op de afdeling." De instelling heeft het personeelstekort tijdelijk opgelost door uitzendkrachten in te zetten.

Speciale afdeling

Volgens een familielid dat anoniem wil blijven, omdat ze nog een ouder in het zorgcentrum heeft, is de ellende begonnen met de komst van een speciale afdeling voor herstellende coronapatiënten.

Een leegstaande unit op de vijfde verdieping van Sonneburgh werd ingericht als revalidatiecentrum voor mensen van buitenaf die het coronavirus hadden gehad. "Er was niet één besmetting in het zorgcentrum tot die covidafdeling er kwam", zegt het familielid dat zich afvraagt of het virus mogelijk via de ventilatiesystemen door Sonneburgh is verspreid.

Volgens bestuurder Möhlmann is nog niet duidelijk hoe het virus is binnengekomen. "Volgens de GGD kan het op alle mogelijke manieren zijn gegaan." De eerste besmettingen waren volgens hem op de 'gewone' afdeling met "somatische clienten" en niet op de afdeling die door het familielid genoemd wordt.

Werkdruk

Door het grote aantal zieken is de werkdruk onder het personeel groot, constateert het familielid: "Ze doen meer dan hun best, draaien dubbele shifts." Het werk wordt nu vooral gedaan door uitzendkrachten, maar die kunnen volgens haar niet de zorg bieden waar de bewoners recht op hebben.

"Minimale zorg als te drinken geven wordt nauwelijks gegeven. En je hebt hier bovendien te maken met dementerenden. Dat is een groep die aandacht nodig heeft en moeilijk aan de coronamaatregelen te houden is."

De ouder (het familielid wil niet zeggen of het om haar vader of moeder gaat) is inmiddels ook besmet met corona, vertelt de vrouw. Ze gaat met andere familieleden bijna dagelijks op bezoek. Dat is geen pretje. "Het is er bijna een spookhuis, dat is inmiddels misdadig."

Het is volgens Möhlmann voor het eerst dat het zorgcentrum te maken heeft met een uitbraak van het virus. Wel werd tijdens de eerste piek een andere locatie van Sonneburgh getroffen: "Maar dit hebben we niet eerder meegemaakt."