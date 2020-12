Uit de kleren voor een borduurkalender: 'Er zijn veel vrouwen die een mooie, naakte man willen zien'

Om dat te bereiken, ging hij hoogstpersoonlijk uit de kleren voor de camera. "Er zijn veel vrouwen (en ook mannen) die een mooie, naakte man willen zien", zegt hij lachend. "Tijdens de eerste lockdown vielen ook voor mij veel projecten weg. Ik had een hoop tijd over en aangezien je borduren gewoon thuis kunt doen, ben ik ermee begonnen."

Zijn borduursels bestaan uit, zoals hij ze zelf noemt, 'Maarten's wijsheden'. 'Dood aan alle levensgenieters', is zo'n wijsheid, of 'Ik zou voor zwart gaan. Staat zo mooi bij je ziel' en 'Wat zit je hoofd leuk'.

Vrienden

De wijsheden zijn per stuk te koop, maar nu zijn die ook nog gebundeld in een kalender, mét sexy foto's van Maarten zelf. Of die als warme broodjes over de toonbank gaan? "Het zijn tot nu toe vooral mijn homo-vrienden die er een flink aantal van hebben ingeslagen en naar hun vrienden over de hele wereld hebben rondgestuurd," zegt hij met een knipoog.

Ook de oma van een vriendin bleek bijzonder geïnteresseerd. "Die zei: twee van mijn favoriete dingen in één: borduren en een grote, naakte man."

Maarten maakt normaal ook buiten corona humoristische kunstwerken over de dagelijkse dingen die hij meemaakt en geeft les. De liefhebbers van de kalender kunnen die aanschaffen via de website van Maarten.