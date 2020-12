Vuurwerk in Rotterdam tijdens Glory: 'Ik ben sterker dan Badr Hari, Rico Verhoeven zal mij steunen'

"Hij is een levende legende, maar morgen is het vuurwerk. Ik ben goed voorbereid en op dit moment sterker en beter dan Hari", zegt Adegbuyi een dag voor het evenement van organisator Glory tijdens de officiële weging.

Vanwege de coronamaatregelen is er geen publiek welkom in Rotterdam. Geen probleem voor Adegbuyi. "Als je een professional bent concentreer je je op het gevecht, soms hoor je het publiek niet eens. Maar het is wel jammer dat er geen publiek bij kan zijn, hopelijk keert die support volgend jaar weer terug."

Adegbuyi is het trainingsmaatje van Rico Verhoeven, de Nederlander die al meerdere keren tegenover Hari stond in de ring. De laatste keer was in 2019, toen Hari de strijd geblesseerd moest staken.

Steun van Rico

"Rico en ik helpen elkaar. Hij heeft tegen Hari gevochten. Ik gebruik zijn tips, maar ik doe het wel op mijn manier. Ik ben een andere vechter. Morgen steunt Rico mij, de volgende keer steun ik hem weer."