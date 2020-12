Hoogleraar gezondheidsrecht: 'Mensen kunnen door een prikkel bewogen worden tot vaccineren'

"Als een vaccin door de trials is gegaan en goed is gekeurd door de EMA en Europese Commissie, is het een veilig en effectief vaccin", zegt hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit Martin Buijsen over het coronavaccin van Pfizer dat binnenkort ook in Nederland beschikbaar is. "Er zijn geen redenen om bang te zijn voor zo'n vaccin."

Donderdag werd bekend dat de coronavaccinaties in Nederland op 8 januari gaan beginnen. Eerder beginnen is 'onverantwoord en onhaalbaar', zei minister De Jonge in een debat in de Tweede Kamer.

"Niemand moet denken dat dit snel gerealiseerd is, dat zou een illusie zijn", vertelt hoogleraar Buijsen. "Maar het is een beetje teleurstellend dat we het wat minder snel op orde kunnen brengen dan de landen om ons heen."

"Het is een feit dat Duitsland er sneller in slaagt om mensen te gaan vaccineren dan wij. En ook in het Verenigd Koninkrijk is men al bezig. Het is een beetje de vraag waarom dat daar wel kan en hier niet."

Prik(kel)

En als dat vaccineren begin volgend jaar start, is het nog maar de vraag of alle Nederlanders zo'n prik willen. "Niemand is voor dwang wanneer het gaat om vaccinatie", vertelt Buijsen. "Het is ook niet zo dat mensen fysiek worden gedwongen zich te laten inenten, dat gaat niet. Mensen kunnen wel door een prikkel bewogen worden tot vaccineren."

"We hebben nu een wet in de maak dat kinderen die niet meedoen aan het vaccinatieprogramma geweigerd kunnen worden bij dagverblijven. Het is heel goed voorstelbaar dat binnen nu en een halfjaar verpleeghuizen dergelijke verlangens ook zullen hebben jegens toekomstige bewoners. 'We laten je niet toe in dit verpleeghuis als je niet gevaccineerd bent tegen Covid-19.' Als mensen niet op inhoud het juiste besluit willen nemen is het logisch dat je dit met positieve of negatieve prikkels bewerkstelligt."

Vaccinatiebewijs

Een vaccinatiebewijs, waarmee je weer meer vrijheden krijgt, zou zo'n prikkel kunnen zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek van de TU Delft, het RIVM, de Erasmus Universiteit Rotterdam en Maastricht University bleek driekwart van de Nederlanders al voor zo'n bewijs te zijn.

Ook hoogleraar Buijsen vindt het een goed idee. "Dat zal waarschijnlijk wel gaan gebeuren. Al die ondernemingen en initiatiefnemers van evenementen willen gewoon gaan draaien. Als een vaccinatiebewijs daar de prijs voor is zullen velen daartoe bereid zijn."