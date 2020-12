Gedupeerde Rotterdamse over vernietigend rapport toeslagenaffaire: 'Voor mij was het niets nieuws'

Gedupeerden van de toeslagenaffaire is ongekend onrecht aangedaan. Het was een duidelijke conclusie van de ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, dat donderdag het kritische rapport over de toeslagenaffaire publiceerde. Eén van die gedupeerden is Genista Lachchi uit Rotterdam. "Zo'n rapport is een soort van extra bevestiging, maar meer voor de media en iedereen eromheen."

Verslaggever Jacco van Giessen bezocht Genista vrijdagochtend. De 35-jarige moeder van drie dochters volgde donderdag alles rond de publicatie van het rapport. "Ik denk dat het gisteren ook vaak gezegd is dat het voor de gedupeerden al wel duidelijk was", vertelt ze. "Voor mij was het niet iets nieuws. Het biedt wel een soort van troost dat het op papier staat. Dat het gewoon duidelijk is dat het helemaal mis is gegaan."

Voor Genista begint de ellende tien jaar geleden. Haar kinderopvangtoeslag voor haar oudste dochter wordt twee jaar lang uitbetaald aan een frauderende buitenschoolse opvang (BSO). "Hoe dat heeft kunnen gebeuren weet ik niet. Op een gegeven moment gaf de Belastingdienst aan dat ik twee jaar lang onterecht kinderopvangtoeslag had ontvangen. Ik moest rond de 18 tot 20 duizend euro terugbetalen. En omdat de belastingdienst geen toeslag uitkeerde aan mijn nieuwe kinderopvang had ik daar ook alweer een schuld van zevenduizend euro."

Bijna 80 duizend euro

Op het dieptepunt moet Genista ook haar woning verkopen en komt ze met een schuld van bijna 80 duizend euro in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) terecht. "Alles gaat zo snel. Je bent zo machteloos, het gebeurt gewoon. Mijn oudste dochter (inmiddels 19, red.) zat op de tweetalige havo, die moest onder meer naar India reizen van school. Dat was best prijzig. Gelukkig sprongen er ouders bij, zonder hen had mijn dochter die school niet af kunnen maken."

Na een lang schuldhulptraject gaat het nu goed met Genista. "Ik ben uit de Wsnp en heb weer beschikking over mijn eigen salaris. Dat is in ieder geval voor mij al een heel pluspunt. Iets wat ik eigenlijk in al die jaren nooit heb kunnen doen kan ik sinds een jaar weer: sparen."

Geen schrijnend geval

Voor de Rotterdamse is het ergste dus achter de rug, maar er zijn nog genoeg ouders in de toeslagenaffaire die nog diep in de schulden zitten. Zij eisen genoegdoening. "De tijd terugdraaien kan niet meer, dus die genoegdoening moet van geld komen. Het is alleen lastig om daar een bedrag aan te koppelen,. Ik denk dat dat voor niemand ooit genoeg zou zijn", meent Genista.

Ook de moeder van drie dochters heeft inmiddels een zaakbehandelaar toegewezen gekregen. "Maar ik moet even wachten omdat ik geen schrijnend geval ben, wat ik zeker begrijp. Ik denk dat heel veel mensen nu in de problemen zitten zoals ik tien jaar geleden. Voor mij is dat in die zin achter de rug."