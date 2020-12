Hoofdverdachte fraudezaak Waterfront in Turkije overleden aan corona

De hoofdverdachte in de fraudezaak rondom de Rotterdamse Waterfront-affaire is overleden aan corona. Justitie heeft een overlijdensakte ontvangen uit Turkije. Die wordt nu onderzocht.

Dat de hoofdverdachte niet meer in leven is, wil niet zeggen dat de zaak daarmee van de baan is. Ook de zoon kan nog voor de rechter komen.

De hoofdverdachte was eigenaar van een aannemersbedrijf. Hij zou voor miljoenen aan rekeningen hebben ingediend bij de gemeente voor verbouwingen bij poppodium Waterfront, waar zijn zoon eigenaar van was. Die verbouwingen werden niet of nauwelijks uitgevoerd. De gemeente werd voor 8 miljoen euro opgelicht.

De 57-jarige hoofdverdachte heeft altijd ontkend dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan fraude. De man heeft deze zomer een verklaring afgelegd bij de Turkse autoriteiten, maar het is nooit duidelijk geworden wat daar in staat.