18 en 3 jaar cel voor liquidatie Moon Choi in Rotterdam-Kralingen

De 64-jarige Choi werd in oktober 2018 beschoten in zijn auto bij de Willem Ruyslaan. Hij overleed korte tijd later. De schutter zat op een scooter die langszij reed.

Justitie zag de neef als de opdrachtgever, maar daar ziet de rechter geen bewijs voor. Wel dat hij kon weten dat zijn oom slachtoffer van geweld zou worden.

De man die de schutter volgens justitie had geregeld is vrijgesproken. Een vierde verdachte had een kleine rol: de scooter van de schutter stond op zijn naam.

Het motief achter de moord is onduidelijk gebleven. Justitie heeft als mogelijkheid genoemd dat de neef een groot geldbedrag van zijn oom had vergokt. Volgend de rechter speelde de moord zich af in het drugsmilieu, waarin het slachtoffer actief was.

Digitale sporen

De schutter kreeg kort na de liquidatie een ongeluk met zijn scooter. Op de helm werd zijn dna gevonden. Bij de scooter lag een telefoon die van de neef bleek te zijn. In de telefoon waren specifieke gegevens opgeslagen over het slachtoffer.

Ook was er door de hoofdverdachte zelf op een tablet gezocht op het adres van Moon Tong Choi, vlak voor de liquidatie. Alle vier de verdachten hebben ontkend dat zij iets met de moord te maken hebben.

Door het salvo met een automatisch geweer werd nog een andere auto geraakt, die achter die van Choi stond. De bestuurder van die tweede auto werd niet getroffen.

Justitie had tegen de schutter op de scooter 26 jaar cel geëist, 25 jaar gevangenisstraf tegen de neef van Choi die de opdracht zou hebben gegeven en 23 jaar tegen degene die de schutter zou hebben geregeld.