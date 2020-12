Feyenoord-middenvelder Teixeira breekt kuitbeen, Berghuis groot vraagteken voor duel met Vitesse

Feyenoord moet João Carlos Teixeira lang missen. De Portugees heeft zijn kuitbeen gebroken. Eerder was al bekend dat Orkun Kökcü de laatste twee duels van dit jaar ook mist. Of Steven Berghuis minuten kan maken in Arnhem, waar Feyenoord speelt tegen Vitesse, is zeer twijfelachtig.

"Hij is een groot twijfelgeval", vertelde trainer Dick Advocaat vandaag tijdens het wekelijkse perspraatje. Luis Sinisterra en Leroy Fer, dat is het positieve nieuws, zijn helemaal op de weg terug en maakten in de afgelopen weken al minuten. "Maar of zij starten weet ik niet, ze kunnen allebei 45 tot 60 minuten spelen."

Ridgeciano Haps heeft deze week de training individueel hervat. De linksback ontbrak de laatste weken en het blijft geheimzinnig waarom hij zo lang absent was. Zelf wilde hij daar in een korte verklaring weinig over kwijt. "Hij bepaalt zelf wat hij gaat zeggen, als hij weer gaat spelen. In januari hoop ik dat Ridgeciano weer volledig bij de groep is", aldus Advocaat.

Vorm van Jørgensen

Tijdens de persconferentie ging het ook over de vorm van Nicolai Jørgensen. De Deen worstelt bij Feyenoord. "Iedereen kan zien dat hij niet in zijn beste vorm is", zegt de trainer van Feyenoord.

"Dat weet hij zelf ook. Maar hij is niet de enige. Maar ik vind de jongens erachter nog niet zo ver dat zij kunnen beginnen. Dus Nicolai start tegen Vitesse."

Er is dit seizoen vaak kritiek op het spel van Feyenoord. Dat stoort Advocaat, al heeft hij daar wel even een aanloop voor nodig. "Storen is een zwaar woord. Wij spelen een systeem dat bij het elftal past, ik heb niet veel problemen met wat andere mensen daarvan vinden."

Advocaat vervolgt: "Het gaat om het resultaat. We willen allemaal mooi voetballen, maar jullie maken ook niet altijd mooie programma's. Dat is precies hetzelfde. Het zijn mensen. Soms stoort dat me wel, ja."