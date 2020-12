Henk Fraser: 'Ik heb begrepen dat FC Groningen Sparta ziet als relatief makkelijke tegenstander'

"Ik heb begrepen dat FC Groningen ons ziet als een relatief makkelijke tegenstander." Dat zegt Sparta-trainer Henk Fraser in aanloop naar het duel met de Groningers. "Wij moeten duidelijk maken dat dat niet zo is."

Het is rustig bij Sparta. Na een moeizame eerste fase van het seizoen, qua punten, draaien de Rotterdammers inmiddels mee in het linkerrijtje van de eredivisie. Willem II werd afgelopen zondag, nota bene in Tilburg, eenvoudig aan de kant gezet. "Een teamprestatie", noemt Fraser dat.

Maar ook de trainer van Sparta weet en ziet dat veel spelers zich goed en snel ontwikkelen bij Sparta. Sven Mijnans is er daar één van. "Maar niet alleen hij, Deroy (Duarte, red.) ook, Abdou Harroui maakt stappen."

Vaste waarde

Mijnans is inmiddels niet meer weg te denken uit het elftal van Fraser. "Misschien ben ik wel een vaste waarde, het gaat nu lekker", lacht Mijnans. "Ik blijf mijn best doen. Het is altijd de keuze van de trainer, maar we hebben een goede basiself staan. Er is nu geen reden om iets te veranderen."

De 20-jarige middenvelder geniet ervan. "Ja, natuurlijk. Vooral met mijn ouders en familie. En op trainingen. Zeker nu het goed gaat en we veel punten pakken, dat is genieten", aldus Mijnans.

Sparta staat negende, FC Groningen vijfde. De ploeg van trainer Danny Buijs doet het goed, en dat zelfs zonder Arjen Robben, die sinds zijn terugkeer op de Nederlandse velden vanwege blessureleed nauwelijks minuten maakte. "Ik vind het mooi dat spelers als Mario Götze en Robben in de Nederlandse competitie rondlopen", zegt Fraser.

"Ik had wel gehoopt op Robben, hij is een bron van inspiratie. Voor FC Groningen, maar ook voor Sparta. En of het verschil uit zou maken weet ik niet, ik denk dat het ook bij ons iets los zou maken als hij speelt."

Geen polonaise

Fraser blijft ondanks de goede resultaten nuchter. Net als zijn spelers. "Wij wisten in een mindere periode waar we mee bezig waren, dat is nu hetzelfde. Alleen zitten de resultaten mee. In moeilijkere wedstrijden bracht de ploeg ook wat wij wilden zien. We raken niet snel in paniek, maar lopen ook niet snel de polonaise."

Sparta - FC Groningen begint zaterdag om 16.30 uur. Die wedstrijd is live te volgen op Radio Rijnmond. Sinclair Bischop en Ruud van Os doen verslag.