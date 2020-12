Rotterdam houdt driedaagse inleveractie voor (illegaal) vuurwerk

"Wij hebben deze regeling bedacht om Rotterdammers uit te nodigen hun vuurwerk in te leveren nu ze het niet mogen afstreken", legt Aboutaleb uit. "Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen nu denken: ik heb het in huis, ik heb het gekocht maar ik wil er eigenlijk vanaf. Kan ik dat ergens inleveren op een nette manier? Ook illegaal vuurwerk kan men nu legaal inleveren. Zonder dat men het risico loopt daar beboet of opgepakt voor te worden", belooft de burgemeester.

Rotterdammers met (illegaal) vuurwerk die daar vanaf willen, kunnen op 22, 23 en 24 december bij de inleverpunten terecht. "Dan pak je je vuurwerk veilig in en ga je naar een van onze drie inleverpunten", zegt Aboutaleb. Je mag niet met het openbaar vervoer naar het inleverpunt komen.

Die drie inleverpunten zijn: parkeerplaats P2 bij Diergaarde Blijdorp, de P+R tegenover station Rotterdam Alexander en parkeerplaats Spartaan bij het Zuiderpark.

25 kilo

Er zit wel een limiet aan wat je mag komen inleveren. "We hanteren de maximale grens op 25 kilo. Bij alles daarboven gaan we er vanuit dat dat voor handel is. Deze regeling is puur voor de consumenten."

Als je als na de pardonregeling toch wordt gezien met vuurwerk, dan is de burgemeester heel duidelijk: "Betrappen we je na deze periode thuis of op straat met vuurwerk, al dan niet illegaal, dan volgt er wel een transactie en kan je een strafblad krijgen."

Al het ingeleverde vuurwerk wordt door een gespecialiseerd bedrijf vernietigd.

Ook in Den Haag, Amsterdam en Utrecht zijn inleverpunten voor vuurwerk.