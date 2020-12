Schiedamse 'geluksmomentjes' te zien op stadskantoor: 'Laat zien dat je van elkaar houdt en aan elkaar denkt'

Het stadskantoor van Schiedam is omgetoverd tot een lichtbaken boven de stad. Op het gebouw worden tot 3 januari - als het schemert of donker is - foto's geprojecteerd van Schiedamse geluksmomentjes. Het project van het Stedelijk Museum Schiedam startte donderdag met foto's die ingestuurd zijn door schoolkinderen. Ondanks de kou wachtten zij geduldig tot hun plaatje te zien was.

Iedere avond verandert de vijftig meter hoge witte kolos in een soort nostalgisch diascherm. 'Jouw foto in het licht' heet het project waarbij vanuit molen De Kameel foto's worden geprojecteerd op de gevel aan de overkant.

Iedereen die een link heeft met Schiedam, kan tot 25 december een foto opsturen naar de website van het museum. Volgens Jan Willem Campmans van het Light Up Collective, dat verantwoordelijk is voor de projecties, is het eigenlijk een cadeautje aan de Schiedammers.

"Iedereen heeft een moeilijke tijd. Zeker nu, met de nieuwe lockdown, en we elkaar tijdens de feestdagen niet mogen opzoeken. Door naar foto's te kijken, voelt het denk ik toch iets minder alleen. We hopen dat het bij mensen in de stad even een glimlach oproept."

Saamhorigheid

De eerste vertoning startte donderdagmiddag rond 17:00 uur. Kinderen van basisschool de Kaleidoscoop uit Schiedam waren erbij, want ook hun geluksmomentjes zitten erbij. Voor de lockdown hebben ze op school tijdens een project foto's van elkaar gemaakt en deze bewerkt.

Zelfs het Jeugdjournaal kwam donderdagavond filmen en de kinderen genoten ondanks de kou van alle aandacht. "Heel erg leuk, zeker in deze tijd", zegt juf Kyra van Nimwegen van de Kaleidoscoop. "De kinderen kunnen elkaar niet zien, omdat de scholen dicht zijn. Ze moesten vooral de saamhorigheid op school vastleggen. Ook dat is een geluksmoment, zeker nu de kinderen verdrietig zijn omdat ze elkaar niet zien", zegt juf Kyra.

Met veel gelach beschrijven de leerlingen Kayra (9), Djeromey (10), Faith (10) en Kornelia (10) de eerste foto's op het witte Schiedamse stadskantoor. Het varieert van een 'man met een hoofddoek' tot een 'naakte vrouw in een bikini', van 'enge ogen' tot 'een man op een grasmaaier'. De eigen creaties van het viertal zien nog niet voorbij gekomen, maar er is volgens het museum dan ook een ruime keuze van ingezonden 'geluksmomentjes'.

Oude tijden

De kinderen vinden het prachtig dat ze te zien zullen zijn. "Je ziet mensen bij elkaar op de foto's, en dan denk je wel: 'dat zijn echt oude tijden'", zegt de 10-jarige Faith. "Het is best verdrietig dat je maar met drie mensen binnen mag zijn deze kerst. Je mist gewoon je familie en wenst dat je weer allemaal bij elkaar bent, maar dat mag nu niet."

"Ik vind het mooi", zegt leeftijdsgenootje Kornelia over de foto's op het stadskantoor. "Je kunt je familie nu niet zien, maar met dit kan je dan gelijk zeggen dat je nog steeds van ze houdt en nog steeds aan ze denkt."

'Geluksmomentjes'

Hoe zouden de vier Schiedamse kinderen uit groep 6 en 7 zelf hun favoriete 'geluksmomentje' beschrijven? "Als ik aan het gamen ben", zegt Kayra (9). "Of lekker rustig thuis, of als ik aan het sporten ben en buiten speel, heerlijk." Kornelia is gelukkig als ze aan het chillen is met vrienden. "Als ik ergens met Faith heen ga of we lezen en rustig zijn", zegt Kornelia bescheiden.

Faith beaamt dat ze graag buiten is met haar vriendin. "Of als we samen film kijken of op mijn telefoon zitten. Dat maakt me soms gelukkig, omdat daar dingen opstaan die voor mij privé zijn", zegt Faith. Djeromey Hek (10) is gelukkig "als iets in een keer lukt. Of een leuk filmpje op mijn telefoon zie', besluit de 10-jarige uit groep 7.

De fotoprojecties zijn tot 3 januari in het centrum van Schiedam te zien, tussen 17:00 uur en 21:00 uur.