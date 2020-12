Lockdown, Feyenoord en Aboutaleb in De week van Hamza

Hamza Karaman ontmoette ik op 19 november. Vroeg in de ochtend waren twee kippenvangers druk bezig, en Hamza gaf zijn niet mis te verstane mening over wat zich rond zijn garagebedrijf afspeelde.

Iedere vrijdag leg ik hem een paar vragen voor naar aanleiding van de gebeurtenissen in die week. Vandaag hebben we het over de lockdown, de toekomstige trainer van Feyenoord en coronasteun voor ondernemers.

Bekijk hieronder aflevering 4 van De Week van Hamza!



Twintig jaar geleden lieten Franse voetbalfans een haan en waarschijnlijk ook wel een paar kippen vrij rond De Kuip. De haan is de mascotte van het Franse voetbalelftal, vandaar. Maar twintig jaar later is het volgens ondernemers op het industrieterrein bij de Kuip en Stadsbeheer volledig uit de hand gelopen. 150 kippen werden er geteld. En dus verdwenen ze in kooien richting een opvang in Drenthe.

Hamza was verbaasd. Hij had totaal geen last van de kippen en vroeg zich met een lach in zijn ogen af 'of Stadsbeheer niets beters te doen had'. De garagehouder vertelde dat de kippen iedere ochtend naar hem toe kwamen, zodra hij zijn auto uitstapte. Ook zijn hond werd goede maatjes met de kippen. Toen Hamza vertelde dat hij de kippen zo gezellig vond en er een "koekelekoek" uit gooide, ging de video die Rijnmond van hem maakte viral. Hamza werd een hit. Hij schoof zelfs aan in de talkshow van Beau.

Allemaal leuk en aardig, maar ik ben Hamza namens Rijnmond op blijven zoeken. Inmiddels heb ik kennis gemaakt met zijn vader Muhsin en familieleden Kerim en Kadir. Er scharrelt altijd wel familie rond in de garage aan het Rotterdamse Hoendiep.

De ontmoetingen met Hamza gaan natuurlijk in eerste instantie over de kippen. Zijn uitspraken hebben mensen aangezet om een donatie te doen voor een kippenhok. En die is er inmiddels. Het is een heuse kippenvilla. Sinds vorige week heeft hij drie gloednieuwe sierkippen. Hij is er dol blij mee.