Euromast draagt Rotterdamse aanvoerdersband

Groen, wit en het stadswapen 'Sterker door Strijd'. De Euromast in Rotterdam draagt sinds vrijdagmiddag een verlichte aanvoerdersband. Op deze manier wil de stad iedereen bedanken die de sport dit jaar op de been heeft gehouden.

De marathon? Die werd in eerste instantie verplaatst, en later afgelast. Ook door de RopaRun, de bekerfinale en CHIO Rotterdam ging een streep. Maar ondanks deze afgelastingen waren er toch nog topsportevenementen waarbij regionale topsporters topprestaties hebben geleverd, zegt sportwethouder Sven de Langen.

"Heel veel bijzondere prestaties zijn ook geleverd door vrijwilligers, sportaanbieders, sporters, sponsoren en partners die het afgelopen jaar keihard hebben gewerkt om Rotterdammers in beweging te (kunnen) houden. Een groot compliment voor de hele sector die steeds weer grote flexibiliteit toont", zegt de wethouder.

De aanvoerdersband is ontworpen door kunstenaar Arno Coenen en maakt deel uit van 'Omarm Rotterdam', een initiatief van Rotterdam Sportsupport. De band wordt uitgereikt aan Rotterdammers die zich inzetten voor diversiteit en inclusie. Ook sportverenigingen kunnen de band aanvragen. Op TV Rijnmond is aandacht voor deze actie, tijdens het sportjaaroverzicht. Dat is dinsdag om 17:15 uur te zien.

De verlichte Euromast maakt daarnaast deel uit van lichtfestival 'Rotterdam Verlicht', dat Rotterdammers een hart onder de riem steekt in de donkere maanden. Als onderdeel daarvan zijn bijvoorbeeld ook blauwe lichtstralen te zien vanaf onder meer de Laurenskerk.