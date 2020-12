Tweede lockdown krijgt zzp'er Anna-Maria niet klein: 'Ik ben juist creatiever geworden'

De Rotterdamse Anna-Maria Carbonaro zag als zzp'er in de sociale sector tijdens de eerste lockdown veel opdrachten wegvallen. Net nadat ze een beetje haar weg begon te vinden in deze situatie, werd de tweede lockdown aangekondigd. Anna-Maria zit niet bij de pakken neer en maakt er het beste van: "Juist doordat ik zoveel thuis zit, ben ik creatiever geworden."

Anna-Maria is onder andere werkzaam bij het Gelukshuis in Rotterdam-Zuid waar ze gelukslessen geeft en free hugs-acties organiseert. "Mijn werk bestaat vooral uit in contact zijn met mensen en dat kan nu niet door corona. Toen ben ik gaan nadenken: wat ga ik dan doen?"

Het idee van een online filmfestival kwam toen op. Samen met de gemeente Rotterdam heeft ze dit in de week tegen kindermishandeling opgezet. En daar vanuit zijn nog meer ideeën ontstaan. "Ik ben nu bezig met het opzetten van een digitaal buurthuis", vertelt ze.

'Je hoeft niet door het leven te rennen'

Hoewel ze haar werkzaamheden door de coronacrisis in een andere vorm moet doorzetten, heeft deze periode Anna-Maria ook veel positiefs gebracht. "Ik was altijd een bezige bij en stond altijd aan, maar nu denk ik: dat drukke hoeft niet voor mij. Je hoeft niet zo door het leven te rennen, het mag ook rustiger." Ze voegt daar aan toe: "Ik heb nog nooit zo vaak in mijn pyjama gewerkt, heerlijk!"

De coronacrisis heeft haar laten zien dat ze niet veel nodig heeft om gelukkig te zijn. "Ik kijk naar wat er wél is. Zo heb ik sinds januari een hondje, daar geniet ik van. Ik hoef niet ver op vakantie, geen spullen te kopen. Ik heb het nu niet eens door dat de winkels dicht zijn."

Betere band met puberzoon

Anna-Maria is ook dichter bij haar zoon gekomen door de coronacrisis. "Hij is echt aan het puberen en aan het loskomen van mij. Vóór corona wist ik niet altijd wat hem bezighield, maar nu zijn we veel meer aan het praten en zijn we dichter naar elkaar toe gegroeid."

De feestdagen verlopen voor Anna-Maria tijdens deze tweede lockdown niet anders dan normaal. "Wij vierden het sowieso al niet uitgebreid. Ik vier het lekker bij mijn moeder, die ook mijn buurvrouw is. Lekker met m'n kerstpyjama en sloffen naar haar toe."

'Kijk wat er nog wel kan'

Anna-Maria is dus ook in deze tweede lockdown positief gestemd. Voor mensen die even niet weten wat ze ermee aan moeten, heeft ze een aantal tips. "Kijk vooral naar wat er nog wel is en wat nog wel kan. Pak bijvoorbeeld een oude hobby op", geeft ze mee.

Ook geeft ze aan dat het belangrijk is om dicht bij jezelf te blijven. "Bij de eerste lockdown ging iedereen opruimen en klussen, ik dacht: ik moet dat ook, maar dat past niet bij mij."

De laatste tip die Anna-Maria mee wil geven is: accepteer de situatie. "Leef in het nu. Als we dat met z'n allen doen, komen we er misschien nog sneller uit."