FC Rijnmond over nieuwe blessuregolf bij Feyenoord, Feyenoord City én is Slot wel de juiste nieuwe trainer?

Boussaboun in FC Rijnmond over blessures Feyenoord: 'Je ziet ze overal omvallen'

Natuurlijk ging het vrijdagmiddag in FC Rijnmond over de nieuwe blessuregolf bij Feyenoord. Trainer Dick Advocaat dacht heel even dat de ellende voorbij was, maar in de afgelopen dagen kreeg hij weer met de nodige tegenslag te maken.

Steven Berghuis is twijfelachtig voor het duel met Vitesse, João Teixeira liep vrijdag een zware kuitbeenblessure op en Orkun Kökcü is ook een week of vier uit de roulatie. "Je ziet ze overal omvallen", zegt Ali Boussaboun, oud-speler van Feyenoord. "Ook in topcompetities."

Boussaboun heeft te doen met Advocaat. "Luis Sinisterra en Leroy Fer komen eindelijk terug. Je wilt als trainer een complete selectie hebben om wedstrijden in te gaan."

Dennis van Eersel (Feyenoord-watcher van Rijnmond): "Er leek wat lucht te komen, maar dit waren twee dramatische dagen", doelt hij op de blessures van Teixeira en Kökcü, en de terugval van Berghuis.

Arne Slot

In FC Rijnmond komt ook de nieuwe trainer van Feyenoord, Arne Slot, aan bod. Hij volgt na de zomer Advocaat op. Hoe gaat hij het doen bij Feyenoord? "Ik denk dat het belangrijk is wat hem is beloofd", zegt Boussaboun.

"Het ligt eraan wat de mogelijkheden zijn. Ik denk dat hem beloofd is dat hij spelers kan halen om zijn spel bij Feyenoord te spelen. Ik heb drie jaar met hem samengespeeld. Hij was een begaafde speler, dat zie je nu ook terug als trainer. Hij speelt dominant en aanvallend voetbal."

Er ontstaat in FC Rijnmond een mooie discussie over de nieuwe trainer van Feyenoord. Want heeft de Rotterdamse wel de juiste man in huis gehaald? Er wordt gesproken over Feyenoord City en de opmars van Sparta.