Ook Kledingbank Rotterdam moet dicht: 'We zijn hulpverleners, dit kan echt niet'

Met tranen in de ogen zit een groepje vrijwilligers van de kledingbank in Rotterdam-Delfshaven vrijdagmiddag bij elkaar om klanten te bellen met slecht nieuws. Nadat de gemeente eerder nog niet kon zeggen of de kledingbank wel of niet open mocht blijven, kwam donderdagavond het besluit: de deuren moeten dicht tot 19 januari.

De kledingbank werkt altijd op afspraak. In tijdslots kunnen gezinnen zonder geld langskomen om kleding te passen en mee te nemen. Gratis, net als bij de voedselbank. Driehonderd mensen in armoede zouden de komende weken komen passen voor een kledingpakket: jassen, truien, broeken, ondergoed. "We krijgen hier mensen die geen jas meer hebben, mensen die op straat slapen, doorverwezen via hulporganisaties als Antes en de voedselbank", zegt Mary Kraat-Olman van Kledingbank Rotterdam.

Ze kan de klanten met een afspraak die ze nu afbelt maar lastig uitleggen hoe het zit. Eerder leek ze de deuren als hulpverlener open te mogen houden. "Niet iedereen begrijpt het. Je moet het steeds opnieuw gaan uitleggen."

'Niet in te halen'

Het was al een enorm drukke tijd voor de kledingbank, want steeds meer mensen kloppen aan voor hulp. "In een jaar helpen we meer dan drieduizend mensen. Elk uur hebben we een paar mensen. Grote gezinnen - soms met vijf kinderen - komen 's ochtends en krijgen dan een uur of twee de tijd om te passen." Al die mensen kunnen nu pas over een maand geholpen worden, maar dan zijn er ook weer nieuwe klanten. "We krijgen steeds meer mensen die in de problemen zitten. Dit is niet meer in te halen", zucht Mary.



"Toen ik het hoorde, schoten de tranen me in de ogen. Je wordt boos. Natuurlijk, voedsel is een levensbehoefte. De voedselbank blijft open en de dierenvoedselbank ook. Maar wij verkopen geen kleding, we geven het gratis weg aan mensen in nood. We zitten nu bij elkaar met een paar mensen. Ik weet het verder ook niet. Wij zijn hulpverleners, dit kan echt niet."

'Vreselijk om af te bellen'

Omdat de kledingbank standaard op afspraak werkt, is het nooit heel druk in het pand. Maar kleding staat niet op de lijst essentiële middelen. "Het is een grijs gebied, maar dat er niet gekeken wordt naar dat we niets verkopen, dat we het weggeven en op afspraak werken... ik vind het ontzettend scheef en het is vreselijk om mensen af te bellen."

De afgelopen dagen was de kledingbank nog open. Aan het begin van de week kon de gemeente nog niet zeggen of de kledingbank dicht moest. Omdat Mary kledingbanken in andere steden de deuren zag sluiten, belde ze nog een keer met de gemeente. "Ik heb geen zin in een handhaver voor de deur. De dame die me uiteindelijk antwoord gaf, zat er zelf ook mee."

Bezorgen geen optie

Waar veel winkels spullen kunnen bezorgen, is dat voor de kledingbank geen optie. "Je weet de maten niet, mensen moeten het uitzoeken en passen. Het is geen voedselpakket waar je een paar bloemkolen in gooit."

Vooralsnog ziet Mary de komende tijd, ook na de lockdown, donker in. "We weten allemaal dat deze lockdown zware gevolgen heeft voor middenstanders. Misschien zie ik die ook straks langskomen, terwijl ik de rest al niet allemaal kan helpen."