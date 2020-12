Conflict over cao ECT-medewerkers sleept voort: terminals ook vrijdagavond en -nacht plat

"We zijn werkwillend, maar zolang we die uitleg niet krijgen, gaan we niet aan de slag. We hebben gewoon recht op informatie", laat een medewerker aan Rijnmond weten.

Het personeel besloot donderdagavond het werk neer te leggen uit protest tegen het stuklopen van de gesprekken tussen de bonden en de directie. Volgens de vakbonden weigert de directie van ECT verder te praten, zolang een face-to-face gesprek door de coronamaatregelen niet mogelijk is.



Voor volgende week en 11 januari stonden twee cao-overleggen gepland, maar ECT wilde dat volgens de bonden verplaatsen naar februari. Volgens vakbondsman Niek Stam is dat onnodig, aangezien sommige onderwerpen makkelijk via een online vergadering besproken kunnen worden.

Volgens de bond vraagt de onwil om verder te onderhandelen, om 'een reactie van de werkvloer'. Een paar uur later werd het werk stilgelegd.