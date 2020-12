Rotterdam-Rijnmond start als een van de eerste regio's met vaccineren

De regio Rotterdam is een van de eerste regio's waar de GGD gaat beginnen met vaccineren. Dat bevestigt een woordvoerder van GGD Rotterdam-Rijnmond.

Wanneer en waar wordt begonnen met vaccineren, is nog niet duidelijk. De Rotterdamse GGD hoopt hier volgende week meer informatie over te hebben. Naast Rotterdam beginnen ook de GGD'en Utrecht en Hart voor Brabant met vaccineren.

Minister De Jonge maakte donderdag bekend dat de vaccinaties beginnen op 8 januari. Als eersten zijn medewerkers van verpleeghuizen, medewerkers van de gehandicaptenzorg en de wijkverpleging aan de beurt. Of in Rotterdam ook op 8 januari wordt gestart, is nog onduidelijk.