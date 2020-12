Wethouder roept overslagbedrijf weer op het matje voor stofoverlast Hoek van Holland

Stofoverlast in Hoek van Holland

Twee overslagbedrijven hebben de afgelopen tijd een plan ingediend bij de gemeente Rotterdam om de stofoverlast bij het werk weg te nemen. In Hoek van Holland kampen bewoners al lange tijd met zwarte ramen, kozijnen en tuinmeubels van het stof. Lange tijd was de oorzaak een mysterie, maar de stof komt van overslagbedrijven aan de overkant van de Nieuwe Waterweg. De problemen zijn nog niet weg en wethouder Arno Bonte van luchtkwaliteit zit er bovenop.

EMO en EECV hebben maatregelen genomen en er zijn inmiddels al twee maanden geen grote klachtengolven geweest, maar de overlast is niet helemaal weg en de zorgen in Hoek van Holland blijven. Ook wethouder Bonte is nog niet helemaal tevreden en wil definitief een einde aan de overlast.

Te weinig tempo

De Milieudienst DCMR heeft de ingediende pakketten met maatregelen van EMO en EECV beoordeeld en denkt dat ze de overlast fors kunnen terugbrengen. Maar de maatregelen zijn volgens DCMR nog onvoldoende om álle overlast weg te nemen. EMO en EECV beloven van wel. "Ik zal de bedrijven aan die belofte blijven houden", zegt de wethouder.

Naast de maatregelen werken de bedrijven ook mee aan het aanpassen van hun milieuvergunning. De gesprekken met EECV lopen volgens wethouder Bonte voorspoedig, maar EMO heeft een flink verouderde vergunning en maakt wat de wethouder betreft te weinig tempo met het aanvragen van een revisievergunning. Dat is nodig om een omgevingsvergunning te kunnen wijzigen en een overzichtelijke vergunning te krijgen.

Stofwolken bij het lossen

De wethouder zegt EMO daarop te hebben aangesproken. Bonte heeft DCMR gevraagd om de huidige vergunning alvast zo aan te passen dat die beter te handhaven is en DCMR beter kan optreden bij stofoverlast.

Op 13 november heeft de milieudienst nog een overtreding gezien bij EMO. Er kwamen stofwolken vrij bij het lossen van een schip. EMO krijgt nog de gelegenheid om uitleg te geven, daarna legt de wethouder een last onder dwangsom op. Bij een volgende overtreding volgt dan een boete.